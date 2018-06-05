T24 LogoT24 Logo
Gündem

Selahattin Demirtaş'tan 'promter' paylaşımı: Gidişin muhteşem olacak

"Promter gazisine ulaşana kadar elden ele bi zahmet"

05 Haziran 2018 22:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında yaşanan 'promter' diyaloğuna HDP'nin cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da dahil oldu. 

Demirtaş'ın Twitter hesabından onun el yazısıyla "Senin gitme ihtimalin bile bu kadar güzelken, kim bilir gidişin ne muhteşem olacak. Promter gazisine ulaşana kadar elden ele bi zahmet" yazdığı notu paylaşıldı.

AKP'nin Cummurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan dün Diyarbakır'da konuşurken prompterda arıza meydana gelince bir anda donakalmıştı. Bunun üzerine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ın promptersiz konuşamadığını belirttirmişti. İnce bugün de "tek rakibim prompter" demişti. 

ETİKETLER

Selahattin Demirtaşpromtergazitwitter
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24