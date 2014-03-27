Selahattin Demirtaş 'Nuri Alço' benzetmesi için özür diledi



Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, dün partisinin Bingöl mitinginde yaptığı 'Nuri Alço'lu açıklaması için özür diledi.

BDP'li Demirtaş, BDP Bingöl mitinginde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, 'Kaset siyasetini kim yapıyorsa Allah onun cezasını versin' dedi ve ekledi 'Hepini Nuri Alço'lara gelesiniz inşallah' demişti.

Demirtaş özür diledi

Demirtaş'ın bu açıklaması sosyal medyada tepki çekince saatler sonra Selahattin Demirtaş Twitter üzerinden özür dilediğini açıkladı. Demirtaş şunları yazdı:

"Nuri Alço benzetmesi,bu filimleri çeviren siyasetçilerin tarihe kötü karekter oyuncusu olarak geçmeleri dileğidir. Zorlama yorumlara girmeyin. Tecavüz kültürünü meşrulaştırmak veya mağdurlarını incitmek anlamı çıkarıp gerçekten incinenlerden yürekten özür dilerim. Beni ve temsil ettiğim düşünceyi tecavüz kültürünü öven olarak lanse edenleri bu özürden muaf tutuyorum ayrıca."