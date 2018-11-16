T24 LogoT24 Logo
Gündem

Selahattin Demirtaş'tan kitap önerileri

Demirtaş, Selim Temo'nun 'Horasan Kürtleri', Mehtap Ceyran'ın 'Mevsim Yas*' ile Mahmut Yamalak'ın 'Tarîderya' kitaplarını önerdi.

16 Kasım 2018 23:05

İki yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bundan sonra her pazartesi günü saat 19:00'da Twitter'da açıklama yapacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter'da açıklama yapan Demirtaş, üç de kitap önerdi. Demirtaş, Selim Temo'nun 'Horasan Kürtleri', Mehtap Ceyran'ın 'Mevsim Yas*' ile Mahmut Yamalak'ın 'Tarîderya' kitaplarını önerdi. 

Demirtaş, ölüm yıl dönümü olan protest müziğin Türkiye'deki en önemli ismi olan Ahmet Kaya'yı da unutmadı.  "Güzel dosta, iki gözümüze hasretle, sevgiyle..." mesajıyla Kaya'nın ''Ölürem Kardaş' parçasını paylaştı.

Demirtaş'ın Twitter paylaşımları şöyle:

ETİKETLER

hdpselahattin demirtaşkitapselim temoöneriMahmut YamalakMehtap Ceyran
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-11-16T23:05:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/selahattin-demirtastan-kitap-onerileri,750044","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/selahattin-demirtastan-kitap-onerileri,750044"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24