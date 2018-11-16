Selahattin Demirtaş'tan kitap önerileri

İki yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bundan sonra her pazartesi günü saat 19:00'da Twitter'da açıklama yapacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter'da açıklama yapan Demirtaş, üç de kitap önerdi. Demirtaş, Selim Temo'nun 'Horasan Kürtleri', Mehtap Ceyran'ın 'Mevsim Yas*' ile Mahmut Yamalak'ın 'Tarîderya' kitaplarını önerdi.

Demirtaş, ölüm yıl dönümü olan protest müziğin Türkiye'deki en önemli ismi olan Ahmet Kaya'yı da unutmadı. "Güzel dosta, iki gözümüze hasretle, sevgiyle..." mesajıyla Kaya'nın ''Ölürem Kardaş' parçasını paylaştı.

Demirtaş'ın Twitter paylaşımları şöyle: