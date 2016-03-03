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Politika

Selahattin Demirtaş'tan Cuma namazı çağrısı

"Binlerce kişiyle birlikte barış için, çözüm için dua edeceğiz"

03 Mart 2016 20:53

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Diyarbakır il teşkilatında konuştu. Diyarbakır halkını, birlikte Cuma namazı kılmaya çağıran Demirtaş, "Yarın cuma, cuma namazını da halkımızla birlikte yarın Sümerpark'ta kılacağız. Binlerce kişiyle birlikte barış için, çözüm için dua edeceğiz. Cuma namazından sonra orada bulunan halkımıza bizler hitap edeceğiz. Yarın cuma namazı için bütün halkımızı birlikte Cuma namazını kılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, DTK Eşbaşkanları Hatip Dicle, Selma Irmak ve HDK Eş sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit'in de katıldığı ortak basın toplantısında konuşan Demirtaş, "Cuma akşamı bütün halkımızı mezarlıklara, parti şehitlerinin mezarlıklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yarın cuma, cuma namazını da halkımızla birlikte yarın Sümerpark'ta kılacağız. Binlerce kişiyle birlikte barış için, çözüm için dua edeceğiz. Cuma namazından sonra orada bulunan halkımıza bizler hitap edeceğiz. Yarın cuma namazı için bütün halkımızı birlikte Cuma namazını kılmaya davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Nijerya Devlet Başkanı ile düzenlediği basın toplantısında konuşmuş, Demirtaş'ın 'Sur yürüyüşü' çağrısına ilişkin savcıların harekete geçmesi gerektiğini söylemişti. Erdoğan, "Zaten Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimin teröre davet kokan çağrıya evet diyeceğine inanmıyorum. Bunun için birilerinin suç duyurusu yapmasına gerek yok. Bu savcılara açık bir davettir" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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