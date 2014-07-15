Selahattin Demirtaş'ın seçim sloganları belli oldu

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim vizyonunu bugün İstanbul'da açıklıyor. Şişli Kent Merkezi'nde saat 11.00'de başlayacak toplantıda Demirtaş'ın seçim sloganı ve şarkısı ilk kez kamuoyuna açıklanacak.

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim sloganı, "Bir Cumhurbaşkanı Düşünün" başlığını taşıyor. Bu başlık altında Demirtaş'ın özellikleri sıralanıyor. En dikkat çeken slogan, "Bir Cumhurbaşkanı düşünün bağlamadan başka bir şey çalmıyor." Demirtaş amatör olarak bağlama çalıp türkü söylüyor.

‘Bir Cumhurbaşkanı Düşünün’

Demirtaş'ın diğer seçim sloganları da şöyle:

-Bir Cumhurbaşkanı düşünün Demokratik Değişim, Barışçı Türkiye.

-Bir Cumhurbaşkanı Düşünün ayrımcılık yapmıyor. Birleştiriyor, barıştırıyor.

-Bir Cumhurbaşkanı Düşünün herkese demokrat"

Bugünkü toplantıda ayrıca Demirtaş'ın seçim şarkısı da ilk kez çalınacak. "Gel Demirtaş" ismini taşıyan Türkçe şarkı, "Artık yeni şeyler söylemek lazım. Gel Demirtaş Demirtaş... Amman aman bıktık valla, zamanı geldi, artık yetti. Gel Demirtaş, Demirtaş" sözlerini taşıyor.

BDP-HDP çizgisinin Cumhurbaşkanı Adaşı Selahattin Demirtaş amatör olarak bağlama çalıp türkü söylüyor. Demirtaş'ın kampanya fotoğrafları arasında Gezi Parkı'nda bir bank üzerinde otururken çekilmiş fotoğrafı da yer alıyor.