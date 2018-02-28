Selahattin Demirtaş'ın savunması kitap oluyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın geçen hafta Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmanın kitabının yurttaşlara dağıtılacağını söyledi. Buldan, "Demirtaş, üç gün boyunca demokrasinin, özgürlüklerin, hak arama mücadelesinin ne anlama geldiğini gösterdi. Herkesin okuması lazım" diye konuştu.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Buldan, "Sayın Demirtaş, uzun sürenin ardından yargılanmaya başlandı. Kendisi Türkiye siyasetinde önemli bir aktördür. Savunmasının Türkiye tarihine geçecek bir savunma olduğunu belirtmek isterim. Hukuki ve ahlaki anlamda AKP'yi yargılamıştır aslında. Sayın Demirtaş'ın kendisi de bir hukukçu. Hukukun nasıl ayaklar altına alındığını gösterdi ve Türkiye siyasetinin çürümüşlüğünü gözler önüne serdi" dedi.

"Demirtaş'ın savunmasının her kesime ulaşması gerekiyor"

Demirtaş'ın savunmasının medyada yeterince yer bulmadığını dile getiren Buldan, şöyle devam etti:

"Sayın Demirtaş'ın savunmasının her kesime ulaşması gerekiyor. Böyle bir savunmanın herkes tarafından anlaşılması gerekiyor. Keşke üç günlük savunma sürecini Sayın Demirtaş ile ilgili o dosyaları hazırlayanlar ve operasyonu düzenleyenler de dinleyebilselerdi. Belki vicdanen yaptıkları yanlışların farkına varabilirlerdi. Ancak bu gerçekleşmediği için biz savunmaları insanlara ulaştıracağız. Bir milletvekili üç gün boyunca demokrasinin, özgürlüklerin, hak arama mücadelesinin ne anlama geldiğini gösterdi."