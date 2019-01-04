T24 LogoT24 Logo
Gündem

Selahattin Demirtaş'ın Başak Demirtaş'a yazdığı mektup ‘sakıncalı' bulundu

Başak Demirtaş: Dava açıp o mektubu mutlaka alacağım

04 Ocak 2019 20:41

Başak Demirtaş, iki yıl aşkın süredir Edirne Cezaevin'de tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın kendisine gönderdiği son mektubuna cezaevi yönetiminin 'sakıncalı' bularak el koyduğunu söyledi. Başak Demirtaş, "Dava açıp o mektubu mutlaka alacağım” dedi.

Başak Demirtaş, iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eşi Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,  Edirne Cezaevin'de ziyaret etti. Ziyaretin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın kendisine yazdığı son mektuba 'sakıncalı' denilerek el konulduğunu ifade etti.

Başak Demirtaş "Dava açıp o mektubu mutlaka alacağım" diye yazdı.

 

ETİKETLER

selahattin demirtaşbaşak demirtaşmektupcezaevisakıncalı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24