Selahattin Demirtaş'a yargılandığı bir davadan beraat kararı verildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi Sancaktepe’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ettiği gerekçesi ile yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı verildi.

Demirtaş’ın SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılması için cezaevine yazı yazıldığı, ancak Demirtaş’ın SEGBİS ile duruşmaya katılmayı kabul etmediği için bağlantı kurulamadığı tutanağa geçildi.

İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3. duruşmasına, başka suçtan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş katılmazken, Demirtaş’ı temsilen 5 avukat hazır bulundu. Katılanları temsilen de iki avukat duruşmaya katıldı. Hakim İbrahim Fikri Talman, Demirtaş’ın SEGBİS sistemi ile duruşmada hazır edilmesi için başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’ne yazı yazıldığını, ancak sanığın SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılmak istemediği için bağlantı kurulamadığını tutanağa yazdı.

Demirtaş’ın avukatlarından İlknur Alcan, müvekkilinin siyasi parti toplantısında yaptığı konuşmanın halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik edici mahiyette sözler söylemediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi. Demirtaş’ın avukatlarından Bahri Bayram Belen de, müvekkilinin bir siyasi parti lideri olduğunu hatırlatarak, kürsü dokunulmazlığı kavramından yararlanması gerektiğini, söylediklerinin yasal koruma altında olduğunu belirterek beraatini istedi. Katılanların avukatları da şikayetlerinin sürdüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını istediler.

Kararını açıklayan mahkeme hakimi İbrahim Fikri Talman, sanığın iddianameye konu sözlerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Demirtaş’ın beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, partisinin 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimler öncesinde İstanbul Sancaktepe’de düzelediği mitingde konuşan Selahattin Demirtaş hakkında, Dinamit Radyo Televizyon A.Ş., Star Medya Yayıncılık A.Ş.nin şikayetçi olduğu belirtilmişti. İddianamede, Demirtaş’ın söz konusu mitingde elinde Star Gazetesi’ni sallayarak konuşma yaptığı, bu konuşma sonra, 19 Temmuz 2015 tarihinde Star Gazetesi’nin Küçükçekmece Bahariye Caddesi üzerindeki adresine bomba konulduğu, bombanın uzmanlarca imha edildiği belirtilmişti. İddianamede, Demirtaş’ın, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.