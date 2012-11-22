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Politika

Selahattin Demirtaş'a soruşturma yok

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı , Demirtaş'ın 'Şemdinli'de 400 kilometre karelik bir alanın PKK'nın denetiminde olduğu' açıklaması hakkında 'soruşturmaya gerek yok' dedi

22 Kasım 2012 23:54

 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı , BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki PKK saldırısı ardından 400 kilometre karelik bir alanın örgütün denetiminde olduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin soruşturma açmaya gerek olmadığına karar verdi. 
Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberi şöyle: 
Diyarbakır terörle mücadele ile görevli Başsavcı Vekilliği, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Şemdinli İlçesi’ndeki gelişmelerle ilgili açıklamalar konusunda inceleme başlattı. İnceleme kapsamında Demirtaş’ın sözlerinin yer aldığı video kayıtlarının incelenmesinden sonra Demirtaş’ın sözlerinin örgüt propagandası içermediğine karar verilerek soruşturmaya gerek duyulmadığı ve dosyanın kapatıldığı belirtildi.
 

Demirtaş ne demişti? 

 
BDP Genel Başkanı Demirtaş, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ndeki operasyonlar ve PKK’nın saldırıları konusuna değinirken yaklaşık 1.5 aydan bu yana Şemdinli ile Çukurca ilçesi arasındaki 400 kilometrekarelik bölgenin karadan PKK’nın denetiminde olduğunu ordunun sadece havadan karakollara lojistik destek sağladığını iddia etmişti.

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