Bu yıl 2'cisi düzenlenen Süleymaniye Uluslararası Film Festivali’nde Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Ahmet Kaya Ödülü verildi. Demirtaş adına ödülü HDP Eşbaşkan Yardımcısı Nadir Yıldırım aldı.

Nadir Yıldırım’a ödülü Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mele Bahtiyar takdim etti.

Mele Bahtiyar, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sayın Demirtaş çok yakın arkadaşımdır. Cezaevine girmeden önce bana çok güzel bir tablo hediye etmişti. O tablo evimde asılı duruyor. Onun içeride olmasından derin üzüntü duyuyorum.

Biz siyasi tutuklularımızın özgürlüğü için mücadele ederken, Demirtaş ve arkadaşlarının tutuklanması kıskacın daha da arttırıldığını gösterdi. Biz her halükârda özgürlükte ısrarcı olacağız."

Söz alan Nadir Yıldırım ise, partisi ve Demirtaş adına teşekkürlerini iletip, “Eşbaşkanımız Sayın Selahattin Demirtaş’ın hepinize selamları var” dedi.

Dün (1 Ekim 2017) başlayan 2. Süleymaniye Uluslararası Film Festivali 7 gün sürecek.

Rudaw'ın haberine göre; bu yıl "Birlikte yaşama kültürü" temasıyla düzenlenen festivalde 126 ülkeden 170 kısa ve uzun metrajlı film ile belgesel gösterime girecek.

Çeşitli atölye çalışmaları, seminer ve panellerin de düzenleneceği festival, 7 Ekim’de sona erecek.

Demirtaş'a Ahmet Kaya Ödülü

Sanat, siyaset, kültür, edebiyat, sinema ve birçok dalda önemli Kürt şahsiyetlere ödüllerin dağıtıldığı festivalde bu yıl, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Ahmet Kaya Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım aldı.