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Selahattin Demirtaş: Yılmak yok, direnmeye devam

"Faşizme karşı demokrasiyi, savaşa karşı barışı, tecride karşı özgürlüğü savunuyor Leyla Güven"

18 Aralık 2018 16:20

HDP’nin 2 yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nden tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter üzerinden pazartesi günleri avukatları aracılığıyla düzenli olarak yaptığı paylaşımlarına dün devam etti. Demirtaş, Alman şair Bertolt Brecht'in "Mücadele eden yenilgiye uğrayabilir. Ancak mücadele etmeyen, zaten yenilmiştir" sözlerini paylaşıp, " O halde ben de diyorum ki yılmak yok, direnmeye devam" yazdı.

Demirtaş ayrıca cezaevinde bestelediği ve bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden ankesörlü telefonla arayarak söylediği "Korkma" isimli şarkıyı da paylaştı. 

Demirtaş'ın paylaşımları şöyle: 

"-Ne demişti Bertolt Brecht? "Mücadele eden yenilgiye uğrayabilir. Ancak mücadele etmeyen, zaten yenilmiştir." O halde ben de diyorum ki yılmak yok, direnmeye devam.

- Faşizme karşı demokrasiyi, savaşa karşı barışı, tecride karşı özgürlüğü savunuyor Leyla Güven. 40 gündür açlık grevinde.  #LeylayaSesVer

 

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