Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü’ne aday gösterildi

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından her yıl verilen Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü’ne bu yıl, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ aday olarak gösterildi.

Demirtaş ve Yüksekdağ’ı Sahkarov Ödülü’ne aday gösteren ise AP içinde yer alan European United Left-Nordic Green Left (GUE/NGL) grubu oldu.

Stockholm Center for Freedom’un aktardığına göre, adaylık bildirisinde, Demirtaş ve Yüksekdağ’ın 2016 yılında Türkiye’de milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından ardından tutuklandıkları ve halen cezaevinde oldukları vurgulandı.

Yüksekdağ ve Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyorlar.

Ödülün sahibinin açıklanması 26 Ekim’de beklenirken, ödül töreni ise 13 Aralık’ta Strasburg’da Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilecek.

Asia Bibi, Aura Lolita Chavez Ixcaquic, ‘Venezuela Demokratik Muhalefeti’, Dawit Isaak, Pierre Claver Mbonimpa da diğer adaylar arasında yer alıyor.

Avrupa Parlamentosu Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü’nü geçtiğimiz yıl, IŞİD’den kurtulmayı başaran Ezidi insan hakları savunucuları Nadia Murad ve Lamiya Başar’a vermişti.

Sovyet bilim insanı ve 1975 Nobel Barış Ödülü sahibi Andrey Sakharov’un adını taşıyan ödül, 1988’den bu yana insan hakları savunucularına veriliyor. Sakharov Ödülü ilk olarak, 1988 yılında Nelson Mandela’ya verilmişti.