Selahattin Demirtaş: Türkiye, ters yoldan giden sürücü gibi öfkeli

Selahattin Demirtaş, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen Türkiye ve Kürtler Konferansı'na katıldı. Konuşmasında ilgili bir fıkra anlatan Demirtaş, "Ters yoldan giden sürücü öfkelenir ne birisi hepsi tersten gidiyor hepsi tersten gidiyor der, Türkiye'nin durumu bu. Tersten gidenin kendileri olduğunu bir türlü ters yoldan gidenin kendileri olduğunu anlatamıyoruz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; düzenlenen konferansa HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana ve gazeteci Cengiz Çandar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda konuşmacı katıldı.

"Savaş kara bir örtüdür"

AP Kürt konferansında konuşan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, "Savaş kara bir örtüdür, açlığın, zorunlu göçün, mağduriyetin, kuralsızlığın, hak ve özgürlük taleplerinin, yaşam hakkının üstünü örter. Bugün Ortadoğu'da, Kürdistan'da, Cizre'de, Silopi'de, Silvan'da, Dar Geçitte, Sur'da yaşanan tam da budur. Kürt sorunu uluslararası bir sorundur, bu gün Kürtlere dayatılan 2. Lozan'dır" dedi.

"Türkiye, bir akıl tutulması ile karşı karşıya "

AP Kürt konferansında konuşan Gazeteci Cengiz Çandar ise şu değerlendirmede bulundu: "Çocukluğumdan bu güne siyasetin içinde olan, siyaseti soluyan biri olarak Türkiye'nin bu kadar kötü bir dönem yaşadığını hatırlamıyorum. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki tünelin sonunda ışık da görmüyorum. Bu güne kadar 65 tane çocuğun, Leyla Zana'nın az önce söylediği gibi 35 günlük çocukların bile kurşuna hedef olduğu, cenazelerin kaldırılamadığı, küçük bedenlerin buzdolaplarında, sokağa çıkma yasakları altında yaşayan şehirlerde saklandığı ve her gün bu hayatı yaşayan ve şehirlerini harabeye çeviren birleşimin yönettiği bir ülke durumunda. Bu hale tepki gösteren 89'u Türkiye üniversitelerinden, 120 tanesi Türkiye dışı üniversitelerden gelen üniversite mensupları bunun son bulması için bir bildiride bulundu ve bu kişilere Cumhurbaşkanı kendisi Akademisyenlere terörist, Akademik terör dedi. Bir akıl tutulması ile karşı karşıya Türkiye."

"Türkiye ters yolda"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise "12.si düzenleniyor yanılmıyorsam bu konferansın, bizler bu AP altında çözüm arıyoruz. Türkiye'nin saygın gazetecilerinden Cengiz Çandar'ın da dediği gibi Türkiye yakın tarihin en kötü gününü yaşıyor, siyasi olarak dersek de karamsarlık yapmış olmayız" dedi ve ekledi: "Kürtler yeniden 100 yıl sonra tarih sahnesine çıkarken, Türkiye ne yaptı? İslamcı olarak, tehdit olarak gördükleri ve onu tehdit olarak gören ulusalcılar, Türk milliyetçiler uzlaşma noktasına geldi... Laik, ulusalcılar ve Türk milliyetçiler hepsi bir arada, neden çünkü Kürtler tarih sahnesinde. Kürtler Türk halkını tehdit olarak görmüyor. Kürt halkı hiç kimse için bir tehdit değil. Kendileri değişmediği için etraftaki değişimi anlayamıyorlar. Meşhur bir fıkra var, sürücünün biri otobanda ters yola girer, biraz sonra radyodan trafik uyarı yayını başlar ve otobanda sürücünün biri ters yolda gitmektedir ve bütün sürücüler lütfen dikkatli olsun diye uyarılır. Ters yoldan giden sürücü öfkelenir ne birisi hepsi tersten gidiyor hepsi tersten gidiyor der öfkelenir, Türkiye'nin durumu bu. Tersten gidenin kendileri olduğunu bir türlü ters yoldan gidenin kendileri olduğunu anlatamıyoruz. Bu noktada bütün Türkiye yönetim kadrosunun, anamuhalefetin kendini gözden geçirmesi lazım, çünkü tarih akıyor, bölge dengeleri giderek çözümü dayatıyor ve Türkiye bunun dışında kaldıkça fatura daha ağır oluyor."