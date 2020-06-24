Selahattin Demirtaş'tan ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için Bakan Gül'e çağrı

Edirne Cezaevin'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik ve avukat Aytaç Ünsal için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrıda bulunarak, "Lütfen insanlığın ölmesine izin vermeyin. Meslektaşlarımız için, ilk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum. Lütfen konuyla bizzat ilgilenin" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bakan Gül'e çağrıda bulundu. Demirtaş şunları söyledi:

"Bütün siyasi değerlendirmeler bir yana, lütfen insanlığın ölmesine izin vermeyin. Meslektaşlarımız için, ilk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum. Lütfen konuyla bizzat ilgilenin. Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal yaşasınlar. @abdulhamitgul"

Aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın bulunduğu ÇHD'li 18 avukat, gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek“örgüt üyeliği”nden toplam 159 yıl hapis cezası aldı.

Davada adil yargılanmadıklarını belirterek ölüm orucuna başlayan tutuklu avukat Ebru Timtik 174, Aytaç Ünsal ise 143 gündür eylemini devam ettiriyor.

1 Haziran'da Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’ne yapılan tahliye başvuru dosyası ön incelemeye alındı.

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