Selahattin Demirtaş'tan Cumartesi Anneleri'ne beste; Diren Anne

4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyerek gözaltında kaybedilen ve faili meçhul cinayete kurban giden yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri ile ilgili bir şarkı yaptı.

Demirtaş’ın yazıp bestelediği “Diren Anne” çalışmasını Ruken Yılmaz ile Mervan Tan seslendirdi.

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