Selahattin Demirtaş'tan bayram mesajı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Edirne Cezaevi’ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı <strong>Selahattin Demirtaş,</strong> Twitter hesabı üzerinden Kurban Bayramı mesajı yayımladı.</p>\n<p>Demirtaş mesajında, “<em>Mutlu, sağlıklı ve özgür bayramlar dileğiyle, bayramınız kutlu olsun. Cejna we pîroz be. Roşanê şima pîroz bo."</em> ifadesini kullandı. </p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/07/1626769421592-ekran-resmi-2021-07-20-11.23" alt width="660" height="524" /></p>\n<p class="p1"><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/basak-demirtas-adalet-bakani-na-seslendi-cezaevlerinde-bayram-gorusu-yapmanin-kime-ne-zarari-var-normallesme-ne-zaman-baslayacak,965834" target="_blank" rel="noopener">Başak Demirtaş, Adalet Bakanı'na seslendi: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı var, normalleşme ne zaman başlayacak?</a></strong></p>\n<p class="p2"> </p>\n</body>\n</html>