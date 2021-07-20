T24 LogoT24 Logo
Gündem

Selahattin Demirtaş'tan bayram mesajı

"Mutlu, sağlıklı ve özgür bayramlar dileğiyle, bayramınız kutlu olsun."

20 Temmuz 2021 11:23

Edirne Cezaevi’ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Demirtaş mesajında, “Mutlu, sağlıklı ve özgür bayramlar dileğiyle, bayramınız kutlu olsun. Cejna we pîroz be. Roşanê şima pîroz bo." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Başak Demirtaş, Adalet Bakanı'na seslendi: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı var, normalleşme ne zaman başlayacak?

 

Selahattin Demirtaşbayrammesaj
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24