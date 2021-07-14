Başak Demirtaş, Adalet Bakanı'na seslendi: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı var, normalleşme ne zaman başlayacak?

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, bayramlarda cezaevlerinde açık görüş yapıldığını, ancak kapalı görüşün bile yapılmadığını belirterek, "Oysa ki Adalet Bakanı bundan tam 13 ay önce, kısa sürede görüntülü görüşme yapılabileceğini söylemişti. Buradan Adalet Bakanı’na sormak istiyorum: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki? Cezaevlerinde normalleşme ne zaman başlayacak?" ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş’ın Twitter hesabından, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü etiketleyerek "Önümüz Kurban Bayramı. Bayram görüşü yine yok. Her şey normalleşirken cezaevleri görüşleri neden normalleşmiyor? @abdulhamitgul" şeklinde bir tweetle video paylaştı.

"Cezaevlerinde normalleşme ne zaman başlayacak?"

Başak Demirtaş, videoda şu ifadeleri kullandı: "Merhabalar. Hepimizin bildiği gibi, bir süre önce salgın tedbirleri büyük oranda kaldırıldı ve normalleşmeye geçildi. Geçildi ama cezaevlerindeki görüş koşulları salgın döneminde olduğu gibi, aynen devam ediyor. Normalde, pandemi öncesi her hafta olan kapalı görüş hakkını bile kullanamıyoruz. Mesela bu Temmuz ayı içerisinde sadece toplamda iki defa kapalı görüş yapabileceğiz.



Normalde bayramlarda ek açık görüş olurdu. Oysa ki bu bayramda yine olmayacak. Bırakın açık görüşü, kapalı görüş bile yok. Bayram vesilesiyle ek telefon hakkı bile tanınmadı. Maalesef cezaevlerine bayram gelmiyor.



Oysa ki Adalet Bakanı bundan tam 13 ay önce, kısa sürede görüntülü görüşme yapılabileceğini söylemişti. Buradan Adalet Bakanı’na sormak istiyorum: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki? Cezaevlerinde normalleşme ne zaman başlayacak?"