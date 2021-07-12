Selahattin Demirtaş'tan aşı çağrısı: Aşı olmaktan endişe duyan tüm halkımızdan özel ricamdır, așınızı mutlaka yaptırın

Edirne F Tipi Cezaevi'nde yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunun Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Koronavirüs aşısı yaptırma oranı düşük olan illere aşı çağrısında bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Demirtaş, "Özellikle bazı şehirlerimizde aşı olma oranı çok düşükmüş. Aşı olmaktan endişe duyan tüm halkımızdan özel ricamdır, așınızı mutlaka yaptırın. Söylentilere inanmayın, bilime güvenin" ifadelerini kullandı.

Ağrı, Şırnak, Batman, Hakkari, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Bitlis gibi iller aşı sıralamasında sonlarda yer alıyor.