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Politika

Selahattin Demirtaş: Sen bu boş laflara üzülme güzel anam

Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor

13 Mayıs 2018 12:58

4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Anneler Günü için bir mesaj yayınladı. Demirtaş mesajında, yaşadıkları için annesine "Sen bu boş laflara üzülme güzel anam," diye seslenen Demirtaş, "tüm annelerin ellerinden öpüyorum" dedi.

Demirtaş’ın kişisel Twitter hesabında yayınlanan mesajı şöyle:

“Milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş! Yok ama çok şükür, ben böyle iyiyim. Sen bu boş laflara üzülme güzel anam. Senin ve tüm annelerin ellerinden öpüyor, anneler gününü kutluyorum.”

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