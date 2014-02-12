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Politika

Selahattin Demirtaş: Seçimlerden sonra demokratik özerklik inşa edeceğiz

Selahattin Demirtaş, 30 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerin ardından demokratik özerklik ilan edeceklerini söyledi

12 Şubat 2014 16:48

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yerel seçimlerden sonra demokratik özerklik inşa edeceklerini söyledi.

Demirtaş, “Seçimden sonra sadece fuar ya da kültür merkezi inşa etmeyeceğiz. Asıl inşa edilecek şey demokratik özerkliktir. Bu halk artık kendisini yönetme aşamasına geldi” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin toplu açılışlar töreninde konuşan Demirtaş, 'belediyeler arasında ayrım yapmadıklarını' söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkça iftira attığını öne sürdü.

Demirtaş, Ankara ve İstanbul belediyelerinin doğalgaz başta olmak üzere bütün gelirlerinin kasalarında kaldığını, BDP’li belediyelerden ise yüzde 40’lara varan kesintiler yapıldıktan sonra hesaplarına para aktarıldığını dile getirdi.

Demirtaş, “İller Bankası ve AB kredileri sorgusuz sualsiz AKP belediyelerine aktarılıyor.” dedi.
BDP’li belediyelerin hırsızlık yapmadığını anlatan Demirtaş, “AKP belediyeleri rant ve rüşvet dağıtma mekanizması üzerine kurulu. Bu tür şeyler asla kabul edilemez ve affedilemez. Buna rağmen bizim belediyeler daha başarılı, çünkü başkanı da işçisi de aynı ruhla çalışır.” ifadelerini kullandı.

 

Seçimden sonra demokratik özerklik

 

Kürt halkının artık kendisini yönetme aşamasına geldiğini belirten Demirtaş, “Seçimden sonra sadece fuar ya da kültür merkezi inşa etmeyeceğiz. Asıl inşa edilecek şey demokratik özerkliktir. Bu halk artık kendisini yönetme aşamasına geldi. Muhtarlar, mahalle meclisleri vs. Anadilimizde, lehçelerde Arapça, Ermenice, Süryanice hizmet alma noktasına geldi. Bunları yapmak için devleti bekleyemeyiz. Halkımızın ana dilinde eğitimi olacak, ders kitapları olacak. Devleti bekleme zorunda değiliz. AKP’nin insafını beklemek zorunda değiliz. İşte BDP’li belediyeler bunu hayata geçirecek.” diye konuştu.

 

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