Eski HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Newroz kutlamasında buluşalım. Nasıl olsa sesiniz Edirne'ye kadar ulaşıyor” dedi.

Eski HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın İstanbul'da yapılacak Nevruz kutlamaları için çağrıda bulundu. Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, Newroz'un barış ve özgürlüklere vesile olmasını diledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Newroz'u şimdiden kutluyorum. Barışa ve özgürlüklere vesile olmasını diliyorum. 20 Mart Pazar günü 11:00'de Yenikapı Meydanı'nda, büyük Newroz kutlamasında buluşalım. #HaydiNewroza Nasıl olsa sesiniz Edirne'ye kadar ulaşıyor. Newroza we pîroz be! Newroza şima pîroz bo!"