Demirtaş: Oy kaybı MHP yönetiminde rahatsızlık yaratmıyor çünkü bunun için çalışılmıştı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 Kasım seçimlerinde AKP’ye en az oyun kendi partilerinden kaydığını söyledi. MHP’deki oy kaybının parti yöneticilerinde bir rahatsızlık yaratmadığını söyleyen Demirtaş, “Zaten bunun için çalışılmıştı” dedi.

İHA’nın haberine göre, Demirtaş, Ankara’da partisinin il eş başkanları ile yaptığı toplantısı sonrasında açıklamada bulundu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç adil seçim olmadığını ve seçmenin partileri eşit şekilde tanıyıp objektif karar vereceği bir sistemi asla görmediğini ileri süren Demirtaş, "7 Haziran'dan sonra Saray merkezli yeni bir karar alındı. El koymanın Türkçe'deki diğer adı darbedir. Bir saray darbesi yapıldı ve bütün sisteme el konuldu. Bu sarayda adım adım planlanmış ve hayata geçirilmiş bir senaryodur. Dolayısıyla bunun adı seçim demokratik bir yarış değildir. Herkesi inandırabilirler ama bunların mağduru olmuş bir kitleyi bir partiyi inandıramazlar. 7 Haziran'da bin bir zorlukla ortaya bir irade çıkarmış ve iradesi tanınmamış bir partiye şimdi diyorlar ki bize saygı duyacaksınız. Biz senin neyine saygı duyacağız. 7 Haziran'da o kadar saldırıya rağmen saygı gösterilmemiş bir parti olarak kanlı terörle elde ettiğin seçmeni yanıltarak korkutarak elde ettiğin bu bu sonucun neyine saygı duymamızı mı bekliyorsun. Ortada bir seçim yok seçim olsa biz saygı duymuş oluruz. AKP'ye en az oy kayması bizde yaşandı. MHP'deki oy kaybı MHP yönetiminde rahatsızlık yaratmıyor çünkü bunun için çalışılmıştı zaten " dedi.