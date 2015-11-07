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HDP tartışıyor: Çatışmalı bölgelerdeki oylar neden AKP'ye kaydı?

Başkanlık tartışması, PKK etkisi, eşbaşkanların durumu konuşulacak

07 Kasım 2015 10:22

HDP’nin haftasonu yapılması planlanan Parti Meclisi ve MYK toplantılarında seçim sonuçları masaya yatırılacak. Başkanlık tartışması, PKK’nın etkisi, eşbaşkanların durumu gibi konuların gündemde olacağı söylenen toplantıda çatışma yaşanan bölgelerde AKP'ye kayan 100 bin oy da tartışılacak.

Cumhuriyet gaztesinden Ayşe Sayın’ın haberine göre HDP’de seçim sonuçları bugün il başkanları, yarın da Parti Meclisi ve MYK toplantılarında masaya yatırılacak. HDP kulislerinde geleceğe ilişkin konuşulan olasılıkların ana başlıkları şöyle:

Başkanlık tartışması: 7 Haziran’da “seni başkan yaptırmayacağız” çıkışı partiye dönük, “çözüm karşılığı başkanlığı verebilir” kuşkusunu ortadan kaldırdı. O nedenle parti yönetimi başkanlık konusundaki tavrını değiştirmez. Ancak AKP’nin atacağı adımlara göre parti içinde tartışma konusu olabilir ve kırılmalar yaşanabilir.

Bölge ihmal edildi: 1 Kasım seçimlerinde “çatışmalı” ortam ve katliamlar nedeniyle parti bölgede etkili bir seçim çalışması yürütemedi. Bölgedeki bir kısım seçmen, “İstediklerini verelim, artık ölümler dursun” bıkkınlığıyla yeniden AKP’ye oy verdi. Bu şekilde sadece Diyarbakır'da 60 binin üzerinde oy kaybı yaşandığı hesaplanıyor.

PKK'nın etkisi:  PKK 7 Haziran sonrasında doğrudan çatışma ortamı yerine daha farklı bir yöntem uygulayabilirdi. Örneğin savunma taktiği izleyebilir ya da 1 Kasım’a kadar bekleyebilirdi.

Sahada siyaset: Parlamento zemini korunmakla birlikte sahada siyaset yapılacak. Hareketin bileşenleri etkin hale getirilecek.

Eşbaşkanların durumu: 7 Haziran’daki başarının sahiplerini, politika değişikliği yapılmadığı halde 5 ay sonra “başarısız” saymak çelişkili görüldüğünden Demirtaş için “iki dönem kuralı” esnetilebilir.

 

 

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