Demirtaş'tan Cumhuriyet'e düzeltme: AKP'ye destek olmayacağız, burunlarını sürteceğiz!

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (20 Mayıs 2015) nüshasının sürmanşetinde yer alan ve "HDP'nin parlamentoda 'çözüm süreci şartıyla' AKP'ye dışarıdan destek vereceği" iddialarının yer aldığı haberle ilgili düzeltme yapan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhuriyet gazetesi 'HDP parlamentoda AKP'yi dışarıdan destekleyecek' demiş. Net olarak, kötü niyet demeyeyim, yanlış anlama diyelim, HDP’nin görevi destek değil, AKP’nin burnunu sürtmektir. Benim ağzımdan öyle bir kelime çıkmadı. Ne içeriden, ne dışarıdan desteklemek gibi bir niyetimiz yok. Umut ediyorum, Cumhuriyet gazetesi bu yanlışı düzeltecektir" diye konuştu.

Demirtaş, "Sayın Abdullah Gül, inanıyorum kendisi de bize oy verecektir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Malatya mitinginde halka hitap etti.

Demirtaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Üniversite öğrencileri başınızda büyük bir bela var: YÖK

YÖK'ü Kenan Evren kurmuştu, yüzde 10 barajı Kenan Evren. Adam gitti ama onun eserleri duruyor. Onları da inşallah peşinden göndereceğiz. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Bunun için HDP'nin barajı aşması ve AK Parti çılgınlığını durdurması için size ihtiyacımız var.

Devleti sizin köleniz yapacağız. Vakti zamanında bir başçavuş bile tek başına devletim derdi. Şimdi gazeteleri, medyası aracılığıyla bütün Türkiye'ye onu yapmaya çalışıyorlar. Adliyeye düştüğünüzde içiniz rahat mıdır? Ben orada tarafsızım diye içiniz rahat mıdır?

Bir ağa babanız bir dayınız olmazsa, karakola düştünüz mü vay halinize. Bunun adı hukuk sistemi değildir. Dünyanın bütün diktatörlükleri böyledir işte.

Bizim ekmekten sudan önce demokrasiye ihtiyacımız var. Sizler bu kadar süre zarfında AK Parti'ye destek vermiş olmanıza rağmen hala Malatya'nın çevre yolu yok.

Bütün projelere para var Malatyalılara gelince para yok. Onlara bir ders verin. Malatya'da HDP'li milletvekili çıkarın görün Malatya'da hizmet nasıl yapılır.

Bizim HDP olarak halklarımıza sözümüzdür. Kibirli olanları, bu ülkeyi ben yarattım havasıyla meydan meydan dolaşıp saraydan bize parmak sallayanlar 7 Haziran'da dersini alsınlar ki görsünler halkın gücünü.

Cumhuriyet gazetesine düzeltme

Kibirli olanları, kendini haşa yaradandan bile üstün görenleri, sarayda oturup millete parmak sallayanlara öyle bir ders verin ki görsünler halkın gücünü. Cumhuriyet gazetesi HDP parlamentoda dışarıdan destekleyecek demiş. Net olarak, kötü niyet demeyeyim, HDP’nin görevi destek değil, AKP’nin burnunu sürtmektir. Ne içeriden, ne dışarıdan desteklemek gibi bir niyetimiz yok. Umut ediyorum, Cumhuriyet gazetesi bu yanlışı düzeltecektir.

‘Az kaldı, Ahmet Hoca'yı HDP'li yapacağız’

AK Partililer artık HDP'yi destekliyor. Bak, az kaldı Ahmet Hoca'YI HDP'li yapacağız. Akşam başını yastığa koyduğunda iyi ki bu ülkede HDP var diyordur. Çünkü biz onların da güvencesiyiz.

Biz Ahmet hocayı da inanın ki biz savunuyoruz. Garibim ezilmesin diyoruz onun da hakkına hukukuna biz sahip çıkıyoruz. Bizim kültürümüzde var ezilene sahip çıkmak var. Senin için rahat olsun Ahmet hoca Vallahi seni kurtaracağız. O başkan olursa vay senin haline. Bakanlar kurulunu toplayamıyorsun ama biz onu başkan yaptırmazsak sen de o zulümden kurtulursun bütün ülke de kurtulur.

‘Abdullah Gül inanıyorum bize oy verecektir’

Sayın Abdullah Gül, inanıyorum kendisi de bize oy verecektir. AK Parti için 13 yıldır çalışan kadrolar onun zulmünü görüyor.

Birebir tanıdıklarım var. 2-3 yıl öncesine kadar senin benim gibi normal insanlar AK Parti'den ihale almaya başlamışlar. 2-3 yılda bu kadar para alın teri ile kazanılır mı?

3 yıl önce minibüse biniyordu şimdi altında en lüks Mercedesler.

Elinin altında 600 televizyon kanalı var. Dün isim vererek medya patronlarını tehdit ediyor. HDP'yi veriyorlar diye. İlle de hepsi beyefendinin kölesi olacak. Beyefendi hapşırsa hepsi canlı yayın yapacak. 3 tane televizyon kanalı akşam 3 dakika bizi gösterse çıldırıyor bunlar. AK Parti demokrasisi bu kadar. Sesimiz halka ulaşacak diye niye korkuyorsun. Korkunun ecele faydası yok. 7 Haziran gelecek, sandık kurulacak senin saltanatın bitecek.

‘Gel canlı yayında tartışalım...’

Ben kendisine çağrı yapıyorum. İster ikiniz birlikte, yanınıza da 100 tane danışmanınızı alın canlı yayına çıkalım. Bir defa 2 saat canlı yayında tartışalım. Ondan sonra evimizde oturacağız. Gel beraber canlı yayında tartışalım. Memleket herkesin ne mal olduğunu anlasın.

Kendisi tarafsız cumhurbaşkanı ya eminin saldırılarda seviniyordum. Bu ülkede HDP varoldukça sen tek başına asla bu ülkenin hakimi olamayacaksın. İstediğin kadar hakaret et.

Bir Müslümanın kabesi tek olur, kıblesi tek olur ama buna rağmen hergün meydanda. Demirtaş Taksim Kabemizdir diye diye bizi, halkı kandırmaya çalışıyorlar.