Selahattin Demirtaş kendini ihbar etti

T24 -

BDP’nin, KCK tutuklamalarına karşı başlattığı "Kendimi ihbar ediyorum. Ben de bu suçu işledim, işliyorum" kampanyası çerçevesinde ilk olarak Eş Başkan Selahattin Demirtaş İstanbul Adliyesi'ne gelerek, kendini savcılara ihbar etti.Başbakan'ın "Devlet içinde devlet kuruyorlar" söylemine "Paralel devlet cemaatin, AKP'nin ta kendisidir" sözleriyle yanıt veren Demirtaş, "Kendilerine verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı mutluyum" dedi.Eşbaşkan Selahattin Demirtaş ve İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, PKK üyesi olduğu iddiasıyla 20 aydır tutuklu yargılanan ve taktığı poşunun aleyhinde delil sayıldığı belirtilen Cihan Kırmızıgül’ün 6. duruşması nedeniyle partili bir grubun yaptığı basın açıklamasına katıldı. Beşiktaş Adliyesi önündeki basın açıklamasının ardından Demirtaş ve Tuncel adliyeden ayrılmadı. İkili, partilerinin KCK operasyonlarını protesto etmek amacıyla başlattığı "kendimi ihbar ediyorum" kampanyasına destek verdi.Demirtaş ve Tuncel’in savcılığa sunduğu dilekçede şu ifadeler yer alıyor:"14 Nisan 2009 tarihinden bu yana partimiz üye ve yöneticilerine karşı gözaltı, tutuklama ve cezalandırma operasyonları kesintisiz yürütülmektedir. KCK adı altında yapılan bu operasyonlarda tutuklanan ve yargılanan başta Parti Yöneticileri Milletvekilleri, Belediye ve İl Genel Meclis Başkanları ve üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, Kadın ve Gençlik Meclisi üyeleri olmak üzere genel olarak tüm üye ve yöneticilerimizin, İnsan Hakları savunucularının, sendikacıların, gazetecilerin, akademisyenlerin yürüttükleri faaliyetlere katıldım ve katılmaya devam ediyorum. Anılan faaliyetler suç olarak kabul ediliyor ise ben de aynı suçları işledim. Kendimi ihbar ediyorum"