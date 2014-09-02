Selahattin Demirtaş, IŞİD'e karşı Kürt ordusu önerdi

HDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş, IŞİD saldırılarına karşı Kürtlerin ortak savunma mekanizmasını kurup, ordulaşmaya kadar gitmesi gerektiğini söyledi.



DHA'nın haberine göre, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), IŞİD'in saldırılarının ardından Kuzey Irak'ta Sengal (Sincar), Mahmur ile Suriye'de Kürtlerine yaşadığı Rojava'ya gönderdiği aralarında milletvekillerinin de bulunduğu heyetin, gözlem ve inceleme raporunu açıkladı. Açıklamaya HDP Eşgenel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve DTK Genel Başkanı Ahmet Türk ile milletvekilleri katıldı.

Kürtlerin en zorlu sınavı

Selahattin Demirtaş, Kürt halkının belki de en sıkıntılı, en zorlu sınavları bugünlerde verdiğini belirterek, IŞİD güçlerinin Şengal ve Mahmur saldırıları sonrasında ortaya çıkan durumun bölge siyasi dengeleri açısında da yeni bir durum teşkil ettiğini belirterek, "Sadece IŞİD vahşetini insanlığın başına bela edilmesi belki tek başına büyük bir siyasi olaydır ama artık İŞİD gibi bir barbarlığı da aşan onun ortaya koyduğu vahşeti de aşan başka bir insanlık trajedisiyle karşı karşıyayız. Ortadoğu kan gölüne dönmüş durumda ve insanlığın vicdanını sızlatan bu tablo karşısında insanlık sessiz kalmış durumda. Bütün bu tablonun en vahim yönü budur. Şengal'e, Mahmur'a yapılan vahşet karşısında uluslararası toplumun, uluslararası kurumların sessizliği son derece çirkindir" diye konuştu.

'Ortak savunma kurumları oluşturulmalı'

Türkiye 'ye sığınan Ezidilerin sayısının 25 bini bulduğunu öne süren Selahattin Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk çağrımız bütün Kürdistan halklarınadır. Bugün sadece kendi partisini düşünen, kendi koltuğunu, ikbalini düşünen herkes sadece halkına ihanet etmiş sayılır. Ulusal birlik sadece siyasi birlik olarak ifade edilmemeli ortak savunma kurumları oluşturulmalı, ortak savunma mekanizmaları kurulmalı.



Gerekirse bu tür barbarlar ve vahşete karşı ortak ordulaşmaya kadar gidilmesi tartışılmalıdır. Çünkü ortaya çıkmıştır ki böylesine bir vahşeti durdurabilmenin yolu uluslararası güçlerden medet ummak değildir. Kendi özgücüne dayanarak bulunduğu her yerde kendi savunmasını geliştirmek gerçekleştirmektir.



O nedenle halkımıza bütün siyasi kurum, partilere ve Kürdistani örgütlere çağrı yapıyoruz. Artık bu işi geciktirmek hepimizi vebal altına sokar. Bütün hareketlerin bir araya gelip ulusal birlik, kongre, konferans savunma konusunda adım atması konusunda çağrımızı yenilemek istiyoruz."

Türkiye'ye de bu konuda görevler düştüğünü söyleyen Selahattin Demirtaş, Dohak'daki Zaho'daki kamplara destek verilmesini, sınırdan mültecilerin gelişlerine kolaylık sağlamasını ve bu işler için ciddi bütçe ayrılmasını istedi.

Ahmet Türk de Kürt halkının geleceği açısından çok önemli bir dönemeçten geçildiğini belirterek, IŞİD çeteleri ve emperyalist güçler tarafından Kürt halkına yönelik halkın kazanılmaların kaybettirilmesine yönelik bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını ileri sürdü.