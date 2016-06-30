Selahattin Demirtaş: IŞİD sloganı atan polisler var

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Atatürk Havaalanı'ndaki patlamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "IŞİD devlet içerisine sızmış durumda. IŞİD sloganları atan polisler var" diye konuştu.

HDP İstanbul İl Örgütü tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Selahattin Demirtaş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"IŞİD, AKP'nin muhaliflerini hedef alıyor"

Evrensel'in haberine göre; Atatürk Havaalanı'ndaki katliamda yaşamını yitirenleri anan Demirtaş, “IŞİD'in son bir yıl içerisinde hedef aldığı kentleri ve kitleleri bir düşünelim. Suruç'ta gençler, Ankara'da muhalif kesimler, İstanbul'da havaalanı hedef alıyor. Bunların ortak noktası AKP çevresi değil. Bunların tek ortak noktası muhalif kesimler olması. IŞİD, AKP'nin muhaliflerini hedef alıyor” hatırlatmasında bulundu.

"IŞİD, sağlıkta, milli eğitimde var"

IŞİD’in Türkiye'deki faaliyetlerine ve AKP ile işbirliklerine ilişkin çok ciddi iddialarda bulunan Demirtaş şunları söyledi: “IŞİD, devlet içerisine sızmış durumda. Milli Eğitim'de var, Sağlık Müdürlüğü'nde var. Havaalanlarında var. AKP'nin hoşgörüsü ile devlete sızdılar. İstediği zaman da katliam yapıyor. Bu uyarım başbakanadır. Yıllardır 'IŞİD'i kullanıyoruz' dediniz ama IŞİD sizi kullanıyor. Terör gruplarının ülkede katliam yapmasına zemin sundunuz. Yıllardır kullandığın IŞİD artık Türkiye'ye sızmış, Kayseri, Malatya'da üstlenmiş.”

Demirtaş, “Atatürk Havalimanı'na IŞİD teröristleri saldıracak ve bu adamlar 20 gündür keşif yapıyorlar. Siz 20 günde 3 defa havalimanının etrafında görünürseniz gözaltına alınırsınız. Üstünüzde bir çakı olsa havalimanına girerken yakalanırsınız” dedi.

"IŞİD sloganı atan polisler var"

IŞİD sloganı atan polislerin olduğunu iddia eden Demirtaş, “IŞİD sloganı atan polislerin kamera kayıtları var. IŞİD biziz diye Cizre'de duvara slogan yazıp, fotoğraf çeken polisler, jandarma görevlileri var" açıklamasında bulundu. 5 Haziran HDP mitingine yönelik saldırı davasıyla ilgili de konuşan Demirtaş, “Şu anda Diyarbakır bombacısı tek başına yargılanıyor. Sanki ona yardım eden kimse yok. Sanki onu teşvik eden kimse yok. Tek başına yargılanıyor. İlginçtir ki bunun da istihbaratının bilgisi Diyarbakır Emniyeti'nde var. Diyarbakır mitingimizde bomba patlayacağı istihbaratı da var" dedi.