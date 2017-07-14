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Politika

Selahattin Demirtaş, insan hakları ödülüne aday gösterildi

8 Ekim 2017’de ödül sahibinin belirlenmesi için Strasbourg’da bir panel yapılacak

14 Temmuz 2017 00:21

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından verilen Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülüne aday gösterildi.

Demirtaş’ı ödüle, AKPM’de grubu olan partilerden Avrupa Birleşik Sol Grubu aday olarak önerdi.

29 Ağustos’ta ödüle aday gösterilenler arasında bir eleme yapılacak ve aday sayısı 3’e düşürüldükten sonra 8 Ekim 2017’de ödül sahibinin belirlenmesi için Strasbourg’da bir panel yapılacak.

Panelden bir gün sonra ise AKPM sonbahar oturumu kapsamında, ödülün kime verileceği ilan edilerek ödül töreni düzenlenecek.

Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü

Ödül, Çek Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı, tiyatro yazarı ve düşünce insanı Vaclav Havel’in adını taşıyor.

AKPM tarafından 2013’ten itibaren insan hakları alanında veriliyor.

Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü geçtiğimiz yıl, IŞİD’in Şengal’de Ezidilere yönelik soykırım girişiminden sağ kurtulan Nadia Murad’a verilmişti.

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