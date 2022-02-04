Selahattin Demirtaş’ın yeni koğuş arkadaşı Selçuk Mızraklı oldu

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni koğuş arkadaşı yerine kayyım atanan eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı olacak.

Demirtaş’ın koğuş arkadaşı eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan, 6 Ocak’ta tahliye edilmişti. Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Demirtaş'ın yeni koğuş arkadaşı yerine kayyım atanan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı Selçuk Mızraklı olacak.

Kayseri Bünyan Cezaevi'nde bulunan Selçuk Mızraklı, bugün Edirne Cezaevine sevk edildi. Karantina süresinin ardından Selahattin Demirtaş'ın kaldığı koğuşa alınacak.

Avukat ve Artı gerçek yazarı Nurcan Kaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş belediye başkanı Selçuk Mızraklı artık Edirne’de. Selahattin Demirtaş ile birlikte kalacaklarmış. İkisinin de yalnız olmayacağına ve bir arada olacaklarına sevindiren ülke Türkiye” ifadelerini kullandı.