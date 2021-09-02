Selahattin Demirtaş'ın hikâyesinden uyarlanan Ümit Kıvanç'ın çektiği "Ah, Asuman!"ın galası yapıldı

Ümit Kıvanç’ın yeni kısa filmi "Ah, Asuman!" çevrimiçi galası YouTube'daki Altyazı kanalında yapıldı. Kıvanç’ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu, Selahattin Demirtaş’ın aynı adlı öyküsünden Gaye Boralıoğlu tarafından beyazperdeye uyarlandı.

2019’da yapılan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda ilk kez seyirci karşısına çıkan filmin çevrimiçi galası, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Altyazı Sinema Dergisi'nin YouTube kanalında yapıldı. Filmin başrollerini Settar Tanrıöğen ve Halil Babür paylaşıyor. Filmin uyarlandığı "Ah, Asuman!" isimli öykü Selahattin Demirtaş'ın 'Seher' adlı kitabında bulunuyor.

"Selahattin Demirtaş film açısından çok bereketli malzeme sunan bir yazar"

Filmin çevrimiçi gösteriminin ardından konuşan yönetmen ve yazar Ümit Kıvanç neden bu öyküyü çekmek istediğini anlattı:

"Selahattin Demirtaş’ın öyküleri çok müsait filmleştirmeye. Kendisi çok iyi bir gözlemci, bir de böyle biraz esprili muzip bakışı da olan bir insan olduğu için böyle hem olayların hem karakterlerin kenarını köşesini falan yakalamakta işlemekte bir mahareti var. Film açısından çok bereketli malzeme sunan bir yazar. Bu öykü de, yani şimdi Selahattin Demirtaş deyince herkes başka bir şey bekleyecek ya doğal olarak, ‘Ah Asuman!’da da siyasi şey derseniz işte bir adam oğlunu hapisten kurtarmış yıllar sonra avukat olup. Onun dışında bir yan yok yani o açıdan da benim hoşuma gitti. Bir de esprili. İnsanlar böyle bir şeyi unuttuk hep beraber, düzgün başı sonu belli bir hikaye anlatılacak biz de onu tebessüm ederek izleyeceğiz. Bu kadar yani bunu yapmak istedim açıkçası. Daha özel sebep de şöyle, bir otobüsün içinde geçiyor film ve sadece iki kişi konuşuyor ya bu hiç sinemasal bir şey değil sonuç olarak. Bunu bir film olarak yapıp da izletebilirsem kurguyla da çok uğraşan bir insan olduğum için o da bir çeşit bir ‘challenge’ (meydan okuma) başarabilir miyim tarafı da vardı işin. Bu nedenlerle bu öyküyü yaptık."