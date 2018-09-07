SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN YARGILANDIKLARI DAVA

* Mahkeme heyeti, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan Demirtaş\'ı 4 yıl 8 ay hapis, Önder\'i ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder\'in Zeytinburnu\'nda 2013 yılında nevruz etkinliğinde yaptıkları konuşmada \"Terör örgütü propagandası yaptıkları\" iddiasıyla hakkında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan Demirtaş\'ı 4 yıl 8 ay hapis, Önder\'i ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezalarda herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme kararı oybirliğiyle aldı.

DEMİRTAŞ SEGBİS İLE DURUŞMAYA BAĞLANDI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu Selahattin Demirtaş ise SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Mahkeme heyeti, Demirtaş ve avukatlarının usule ilişkin taleplerini reddetti.

DEMİRTAŞ: \"BİZ SAVUNMADAN KAÇMIYORUZ\"

Geçen duruşmada bizzat katılmasına karar verilen Selahattin Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle ring aracına binemediğini, kendi tercihiyle SEGBİS ile duruşmaya bağlandığını söyledi. Davada usule ilişkin taleplerinin hep reddedildiğini, kabul edilseydi yargılamanın çoktan karara bağlanmış olacağını belirten Demirtaş, \"Bu mütalaaya karşı savunma yapmayı usule uygun bulmuyorum. Adil yargılama talep ediyoruz. Biz savunmadan kaçmıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin tanınmış, en aktif siyasetçilerindenim. 2 kez Cumhurbaşkanı adayı oldum. Ben nerede ne konuşmuşsam noktasından virgülüne kadar arkasındayım. Ben savunma yapmaya her zaman hazırdım. Mütalaa iki gün önce tebliğ edildi. Mahkemenizden süre istiyorum\" dedi. Mahkeme heyeti de 30 Nisan\'da mütalaanın verildiğini, celse tutanaklarının sanıklara verildiğini, yazılı mütalaanın da 4 Eylül 2018\'de tebliğ edildiğini kaydederek, Demirtaş\'ın süre talebini reddetti. Tekrar söz verilen Demirtaş Zeytinburnu\'nda yaptığı konuşmasının çarpıtıldığı, yapmadığı konuşmanın dosyaya konduğunu savunarak hukukun üstünlüğüne inandığını söyledi.

ÖNDER:SİZE GÜVENİM YOK

Sırrı Süreyya Önder de, Zeytinburnu\'nda 3 dakika konuşma yaptığını belirterek, bilgisayarından söz konusu konuşmasını duruşma salonunda dinletti. Önder, iddianamede belirtilen suç unsuru konuşmaları yapmadığını kaydederek, suçlamayı reddetti. Son sözü sorulan Sırrı Süreyya Önder \"Yaşasın barış\" dedi, Demirtaş da \"Kahraolsun faşizm yaşasın barış\" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan Selahattin Demirtaş\'ı 4 yıl 8 ay hapis, Sırrı Süreyya Önderi de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı, karar oybirliğiyle alındı.

5\'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, 17 Mart 2013 tarihinde Zeytinburnu\'nda gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder\'in yaptıkları konuşmada PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan\'ı ve terör örgütünü övdükleri iddiasıyla \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 1 yıldan 5\'er yıla kadar hapisleri talep ediliyordu. 30 Nisan tarihli duruşmada mütalaasını bildiren savcı da sanıkların aynı suçtan cezalandırılmasını talep etmişti.

