Demirtaş, hükümete ömür biçti: 2014'ün sonunu göremezler

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, AKP Hükümetinin yolsuzluk iddiaları karşısında otoriterleşmeyi tercih ederek baskıyı artırdığını belirterek, "Bu gidişle siz 2014'ü göremeyeceksiniz" dedi.

Selahattin Demirtaş, partisinin TBMM Grup toplantısında hükümete ve Başbakan Erdoğan’a yüklendi. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karşın liderlerin ya otoriterleşmeyi ya da demokratikleşmeyi seçtiklerini söyleyen Demirtaş, "Şu anda AKP ’nin izlediği yol, Saddam’ın, Esad’ın izlediği yola benziyor. Teşhir oldukça baskıyı artırmayı bir tercih olarak önlerine koymuş durumdalar" diyerek yapılması gerekenin yolsuzluk iddialarına karşı şeffaflığı artırmak olduğunu belirtti.

'Bu gidişle 2014'ün sonunu göremeyeceksiniz'

Başbakan Erdoğan Hükümeti’nin kendisini kurtarma adına ülkeyi felakete götürdüğünü belirten Demirtaş, "Bu halkı aptal mı sanıyorlar? Halkı bu kadar küçümseyen ama mikrofonlarda milli egemenlikten dem vuran bir anlayış Türkiye ’de 2023’ü görebilir mi? Siz 2014’ün sonunu görün bir bakalım helal olsun size. Bu gidişle siz 2014’ü göremeyeceksiniz" şeklinde konuştu.

'Hani paralel devletin evrakı, belgesi?'

Türkiye’de siyasetin dibe doğru batma sürecini yaşadığını belirten Selahattin Demirtaş, "Başbakan diyor ki, ‘yolsuzluk diyerek paralel yapıların üstünü örtüyorlar’. Pensilvanya’daki de diyor ki, ‘paralel yapı diyerek yolsuzluğun üstünü örtüyorlar.’ Allah var, ikisi de doğru söylüyor" dedi. BDP Eşbaşkanı Demirtaş, "Başbakan bugün paralel yapılarla mücadele adına görevden almalar gerçekleştiriyor. Cemaatten talimat alan bir kişiyi terörle mücadelen alıp trafik şubeye verdiğinizde ilişkisi kesilmiş mi oluyor? Başbakan olarak ‘paralel yapı var, devlete çöreklenmiş, suç işliyorlar’ demediniz mi? Hani belgesi? Hani bunların evrakı?" diyerek "Sadece sizin çocuklarınıza dokunmasınlar diye mi tedbir alacaksınız?" sözlerine yer verdi.

'Trafik kasalarına Bilal Erdoğan binmiyor'

Hükümet duble yol konusunda propaganda yapalı ölümcül trafik kazalarında hiçbir dönem azalma yaşanmadığını kaydeden Selahattin Demirtaş, Türkiye’de ısrarla karayolu politikasından vazgeçilmediğini, bunun da ölümleri beraberinde getirdiğini söyledi. Akaryakıttan alınan aşırı vergilerin devlet hazinesine giren gelirin azalmaması için karayolu politikasını sürekli teşvik ettiğini belirtti. Traktör ve kamyon kasalarında taşınan mevsimlik işçilerin dramından söz eden Demirtaş, "Tabii, traktör kasalarına Bilal (Erdoğan) binmiyor. Bu nedenle ölen ölür, kalan sağlar bizimdir hesabıyla arkalarından başsağlığı dileyip yolumuza devam ediyoruz" diyerek hükümetin duble yol yaptık söylemiyle övüneceklerine her yıl bir ilçe nüfusu kadar trafikte can verenlerin önüne geçmesi gerektiğini vurguladı. Hükümetin bir yandan karayolu taşımacılığını teşvik ettiğini, diğer yandan dünyanın en pahalı benzinini vatandaşlara satarak Hazine'yi doldurduğunu söyledi.