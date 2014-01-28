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Selahattin Demirtaş'ın 'onbaşı' sözüne 10 bin lira ceza

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e 'onbaşı' dediği gerekçesiyle tazminat cezasına çaptırıldı

28 Ocak 2014 17:10

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir konuşmasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e, "Bizim nazarımızda onbaşısın" dediği gerekçesiyle 10 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Yargıtay’ın, davanın reddine ilişkin kararı bozmasının ardından Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde tekrar görülen duruşmaya Özel'in avukatı Umut Kemal Yıldırır katıldı. Avukat Yıldırır, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin bozma ilamına uyulmasını talep etti. Hakim Ayhan Yılmaz, bozma ilamına uyulmasını kararlaştırarak, Yıldırır'dan beyanını sordu.

Yıldırır, önceki beyanlarını tekrarladı ve müvekkili lehine tazminata hükmedilmesini istedi. Hakim Yılmaz, davayı kısmen kabul ederek, Demirtaş'ın Özel'e 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

 

Davanın geçmişi

 

Orgeneral Özel, Demirtaş'a, BDP'nin Sultanbeyli ilçe başkanlığının 7 Ocak 2012'de düzenlediği programdaki, "Genelkurmay Başkanı çıkmış 'Ana dilde eğitim olmaz' diyor. Sana kim sordu, çıkmış cevap veriyorsun? Sen önce çık katliamların hesabını ver. Paşa hazretleri çıkmış bize emir yağdırıyor. Senin rütben orgeneral olsa da bizim nazarımızda onbaşısın, senin kıymetin o kadardır. Bunu böyle bil. Bizim nazarımızda ha bir onbaşı konuşmuş, ha Genelkurmay Başkanı" sözü üzerine 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, "söz konusu ifadenin, eleştiri sınırları içinde olduğu" gerekçesiyle davanın reddine karar vermiş, temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise tazminat talebinin kabul edilmesi gerektiğini gerekçe göstererek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

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