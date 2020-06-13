Selahattin Demirtaş: HDP, yerel seçimlerde CHP veya İyi Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifâk yapmamıştır

HDP’nin 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin 31 Mart yerel ve mahalli seçimlerinde CHP ve İyi Parti ile iş birliği yapmadığını, "sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararı aldığını" ifade etti.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Geri kalan bütün seçim bölgelerinde, CHP ve İYİ Parti dahil olmak üzere tüm partilere karşı HDP seçim yarışına kendi adaylarıyla girmiştir" dedi.

HDP'nin Millet İttifâkı'nın bir parçası olmadığını söyleyen Demirtaş, yapılan demokrasi ittifâkı cağrısının da bir seçim iş birliği çağrısı olmadığını, "demokrasi ilkeleri etrafında aydınlık bir gelecek yaratmak için ortak akıl yaratmak" için yapıldığını ifade etti.

Demirtaş, paylaşımlarında Edirne F Tipi Cezaevi'nde çekilmiş yeni bir fotoğrafına da yer verdi.

Demitaş'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"- Merhaba değerli arkadaşlar. Parti yetkililerimiz en üst düzeyde, sürekli demokrasi ittifakı çağrısı yapıyorlar, ancak bu çağrı ısrarla çarpıtılıyor. Dolayısıyla net olarak ifade etmekte yarar var.

- HDP, yerel seçimlerde CHP veya İYİ Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır. Sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararı almıştır.



- Geri kalan bütün seçim bölgelerinde, CHP ve İYİ Parti dahil olmak üzere tüm partilere karşı HDP seçim yarışına kendi adaylarıyla girmiştir. HDP, Millet İttifakının bir parçası değildir.



- HDP‘nin demokrasi ittifakı çağrısı bir seçim iş birliği değil, demokrasi ilkeleri etrafında aydınlık bir gelecek yaratmak için ortak akıl çağrısıdır.



- HDP, şiddet dahil tüm sorunlarımızı siyaset yoluyla ve barışçıl yöntemlerle çözmek için vardır. Kürt sorunundan ekonomiye, adaletsizlikten umutsuzluğa, ötekileştirmeye kadar her sorunu ortak akılla çözmek için bu çağrıları yapmaktadır.



- HDP gücünü sadece halktan alır ve sadece halka hesap verir. Bu nedenle saldırılarla ve baskılarla HDP’yi asla geriletemezsiniz. HDP’yi “düşman gibi” görmek yerine HDP ile diyalog kurmayı denerseniz tüm Türkiye için en hayırlısı bu olacaktır.



- Ve elbette HDP olarak bizler de eksikliklerimizi, hatalarımızı samimiyetle tespit ederek kendimizi, amaçlarımızı, çözüm önerilerimizi tüm Türkiye toplumuna en açık şekilde anlatabilmeliyiz. Herkese selamlar, sevgiler."