Selahattin Demirtaş: HDP'nin yürüyüşü 82 milyonun el ele vermesi çağrısıdır

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin Edirne ve Hakkari'den başlatacağını açıkladığı "Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü" ile ilgili "Bu etkinlik 82 milyon olarak el ele verme çağrısıdır" dedi.

HDP'nin 15 Haziran Pazartesi (Yarın) başlatacağını duyurduğu yürüyüş öncesi Twitter'dan paylaşımda bulunan Demirtaş, şöyle dedi:

"Herkese merhabalar. HDP, Edirne ile Hakkari’yi demokrasiye ve barışa olan inanç etrafında Ankara’da buluşturmak için yola çıkıyor. Zorlu ve sıkıntılı bir süreçteyiz. Ancak tüm zorlukları, 82 milyon el ele vererek aşabileceğimizi de biliyorum. İşte HDP’nin bu etkinliği, 82 milyon olarak el ele verme çağrısıdır. Bu açıdan, hiç kimse bu etkinliği kutuplaştırma ve gerginlik malzemesi yapmamalıdır. Bu etkinlik başlarken, benim de herkesten özel bir ricam var: HDP’li olmasanız bile, barış ve kardeşlik için yollara çıkan arkadaşlarımdan desteğinizi ve dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Unutmayalım ki, HDP tüm Türkiye için yollarda olacak. Kışkırtma ve gerilim derdinde olan hiçbir provokatöre asla prim vermeyin. İnanıyorum ki, bu etkinlik huzur içerisinde başlayıp huzur içerisinde sona erecek. Tüm arkadaşlarımın yolu açık olsun. Türkiye’nin önü açık olsun. Barışın yolu açık olsun. Edirne’den Hakkari’ye, tüm kardeşlerime yürek dolusu selam olsun."

Diğer yandan Edirne Valiliği 14 Haziran Pazar sabahı 08.00’den 17 Haziran Çarşamba sabahı 08.00’e kadar, üç gün süreyle Edirne iline girişlerin sınırlandırılmasına karar verildiği duyurmuştu.

Hakkari Valiliği de "Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek, olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve ilimiz genelinde alınacak olan Kovid-19 salgınını emniyet tedbirleri kapsamında, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddesine istinaden milletvekilleri hariç olmak üzere 14 Haziran günü saat 00.01'den 16 Haziran günü saat 23.59'a kadar" her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Edirne ve Hakkari'den başlayarak Ankara'da bitecek ve kesintisiz olması planlanmayan yürüyüşle ilgili Bitlis, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri de şehirlere giriş kısıtlaması kararı aldı.