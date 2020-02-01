Selahattin Demirtaş: Daha cesur ve kararlı bir muhalefet yürütülürse AKP yüzde 20’nin altına düşer

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin Türkiye'nin batısına daha iyi ve açık anlatılması gerektiğini bu sayede muhalefetin partisiyle yan yana durmasının kolaylaşacağını ifade etti. Muhalefetin giderek güçlendiğini ve topluma umut vermeye başladığını düşündüğünü belirten Demirtaş, "Siyasetin öncü güçleri biraz daha cesur ve kararlı muhalefet yürütebilseler AKP birkaç aya kalmaz yüzde 20’nin altına düşer" ifadelerini kullandı.

Sağlığı için kendisine dikkat ettiğinin ve verilen ilaçları kullandığını belirten Demirtaş, "Dışarıdaki doktorlarım, son tetkik ve tahlil sonuçlarıma göre öneriler yapıyorlar. Fakat nihayetinde burası bir hapishane. Hapla, şurupla durumu idare etmeye çalışıyoruz. Moralimiz çok güçlüdür ama" ifadelerini kullandı. Yeni Yaşam gazetesinden Hüseyin Kalkan'a konuşan Demirtaş şunları söyledi:

"Düzelme ihtimaline AKP'liler bile inanmadığı için ayrılıp yeni parti kuruyorlar"

İktidarın uzun zamandır krizler yaşadığını belirten "Demirtaş, Tek adam sistemi devletin tüm kurumlarını felç etmiş durumda, işleyen tek bir kamusal yapı yok artık. Tam bir akılsızlık, akıl tutulması hakim durumda. İç ve dış politikadaki tutarsızlıkları, savrulmaları, aptallıkları eleştirebilecek tek bir insan yok ki etrafında. Her şey tek adama bağlı artık. Dolayısıyla çıkış yolunu hiç kimse bilmiyor, bulamıyor. AKP’nin düzelme ihtimaline AKP’liler bile inanmadığından oradan ayrılıp yeni partiler kuruyorlar işte" dedi

"Cesur ve kararlı muhalefet yürütülse AKP yüzde 20'nin altına düşer"

Muhalefetin güçlendikçe AKP'deki çözülmenin derinleşeceğinin kaydeden Selahattin Demirtaş, "Siyasetin öncü güçleri biraz daha cesur ve kararlı muhalefet yürütebilseler AKP birkaç aya kalmaz yüzde 20’nin altına düşer. Ve ilk seçimde baraj sorunu yaşayan bir partiye dönüşür. Ben siyaset adına umutluyum, çünkü halk mücadeleden asla vazgeçmiyor. En azından potansiyel olarak bu böyledir. Açığa çıkması için de daha güçlü planlamaları hayata geçirmek gerekir. Bu da dediğim gibi, siyasi öncü güçlerin görevidir" ifadelerini kullandı.

Parti kongresi hakkında konuşan Demirtaş, "Bu kongre ile birlikte HDP’nin sıkıştırıldığı cendereden kurtulup siyaset sahnesine yeniden güçlü bir giriş yapma imkanı var. Eğer başarabilirse HDP, Türkiye siyasetine yön veren öncü güce de dönüşebilir" dedi.

"Eski AKP alışkanlıklarından ve şımarıklıklarından henüz kurtulamamışlar"

Demirtaş, Gelecek Partisi'nin kendisini hedef alması hakkında da, "Eski AKP alışkanlıklarından ve şımarıklıklarından henüz kurtulamamışlar demek ki. Yavaş yavaş da olsa siyaseti öğrenecekler. Daha çiçeği burnunda bir muhalefetler. Kime muhalefet edeceklerini henüz tam çözememişler. Umarım yakında çözerler." ifadelerini kullandı.

"Bir talan iktidarından başkaca ne beklenir ki"

Demirtaş Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında, "Tekrar geçmiş olsun dileklerimi, taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Depremi önlemek mümkün değil tabii, ama yıkımı önlemek ya da yıkım olsa bile can kayıplarını önlemek mümkün. Ancak bu iktidarın zihniyetiyle hiçbir tedbir geliştirilemez. Çünkü doğayı ve insanı değil, rantı ve çıkarı merkeze alan ideolojiler depremden daha yıkıcıdır. AKP’nin 18 yıllık iktidarı boyunca ne ders çıkarıldı ne de tedbir alındı. Bir talan iktidarından başkaca ne beklenir ki" dedi.