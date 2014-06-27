Selahattin Demirtaş: Cumhurbaşkanlığı için görevden kaçmam

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Haber Türk’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade eden Demirtaş, “Cumhurbaşkanlığı için görevden kaçmam. Umarım şaibeli bir seçim olmaz” diye konuştu.



Demirtaş, cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağının sorulması üzerine; "Beni bu konuda demokrat özgürlükçü aday profilinde görüyorlarsa ben bu görevden kaçmam. Benim açımdan bir adaylık tartışması olmaz. Parti meclisimiz de bu konuyu onaylarsa cumhurbaşkanlığı adaylığımızı haftasonu açıklamış oluruz." yanıtını verdi.

Demirtaş'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Çözüm süreci

"Abdullah Öcalan tasarıyı destekliyor ve parlamento dışından da destek bekliyor. Neredeyse 120 yıldır var olan Kürt sorunu konusunda ilk kez yasal bir çözüm mevzuatı çıkıyor. Tümüyle içimize sinen bir tasarı değil ama HDP olarak 'evet' oyu kullanacağız. Çerçeve tasarısına sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir destek açıklaması bekliyoruz. Bu tasarı sözle verilen güvenceden çok daha sağlam bir zemini işaret ediyor. Mesele artık bir devlet meselesidir, bunu görüyoruz. Çerçeve yasasıyla Kürtler 'kandırılıyoruz' duygusundan kurtulmaya başlar. Çatışma riskinin sıfıra ineceği bir çözüm konmalı ortaya.

Zamanlaması manidardır, eleştirilebilir fakat bu nedenle barış için adımı görmezden gelemeyiz.

HDP cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda hükümetle pazarlık yaptı mı?

Bu konuda ne açık ne kapalı bir görüşmemiz olmadı. Ak Parti ile uzlaşma yok, aksine rekabet var. Ekmeleddin İhsanoğlu bizi ziyaret etti, destek istemedi sadece kendini anlattı.

Biz cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi oyumuzun çok daha üstünde oy alacağız. 3 aday olursa ilk turda hiçbiri seçilmeyebilir sonuç 2. tura kalır. 2 aday kalırsa ve bunlar arasında biz olmazsak, ilkelerimize en uygun isme seçmenimiz yoğunlaşır.

MHP ile aramızda derin uçurumlar var. Ekmeleddin İhsanoğlu konusunda bu durum seçmeni etkileyecektir."

Lice'de indirilen Türk bayrağı

Demirtaş, Lice'de bayrak indirilmesinin çirkin bir provokasyon olarak nitelendirerek, "Hrant Dink'i öldüren katilin arkasına asılan bayrak mı itibar kazanıyor? Bayrak hepimizin ortak değeridir. Saygınlığı için hepimiz hassas olacağız. Bayrak bir ırkı, bir etnik kimliği, bir milleti değil, bir devleti temsil eder. Yurttaşların bayrağıdır. Ortak değerse budur" diye konuştu.