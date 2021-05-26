Selahattin Demirtaş: Cizre'yi yakıp yıkanlar Ankara'yı bombaladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, dönemin başkanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik "Başbakan’a hakaret” suçlaması ile yargılandığı davanın duruşması İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Yargılama konusu olan "çocuk katilisiniz" sözlerini hatırlatan Demirtaş, "Demirtaş 'siz çocuk katilisiniz' dediğinde hakaret etmiş oluyor. Ancak o kentleri yakıp yıktıkları için ödüllendirilenler, kahraman ilan edilenler 15 Temmuz'u yaptı. Sırf darbe ortamı yaratmak için nasıl yakıp yıktıklarını ortaya çıkaracağız. Bunlar Ankara'yı, Kızılay'ı, parlamentoyu bombaladı mı?" diye konuştu.

Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldığı duruşmada avukatları hazır bulundu. Demirtaş, suçlandığı iddialara ilişkin savunma yaptı. Demirtaş, davanın dönemin muhalefet partisi ile iktidar partisi arasında yaşanan bir diyalogdan kaynaklı açıldığını söyledi.

Demirtaş, günlerce derin dondurucuda saklanan Cemile Çağırga'yı hatırlattı

Demirtaş, 2015-2016 yıllarında bölge kentlerinde yaşanan sokağa çıkma yasaklarını hatırlattı. Cizre'de sokağa çıkma yasakları sırasında öldürülen ve cansız bedeni günlerce derin dondurucuda saklanan Cemile Çağırga ve cansız bedeni günlerce sokak ortasında bekletilen ve ailesinin almasına izin verilmeyen Taybet Ana'yı hatırlatan Demirtaş, "O dönem Cemile Çağırga öldürüldü. Cenazesi defin edilemedi. Günlerce cenazesi derin dondurucu da saklandı, bozulmasın diye. Bunun üzerine ben grup başkan vekillerimizin, AKP'li grup başkanvekilleri iletişime geçmesini istedim. Sorun çözülmedi. Demirtaş, "Sonra grup başkanvekillerimizi direk Başbakan'a gönderdim. O da olmayınca grup toplantısında konuştum. Ben normalde Taybet Ana'nın ve Cemile Çağırga'nın ailesini tanık olarak dinletmek isterdim ama bir daha o acıyı yaşamasını istemem" dedi.

Demirtaş, "Bu durum Filistin'de yaşansaydı farklı bir durum olurdu. Devlet yaşananlara kulağını tıkadı. Herkes susabilirdi ama ben susamazdım" diye konuştu.

"Bunlar, Ankara'yı, Kızılay'ı, parlamentoyu bombalamadı mı?"

Yargılama konusu olan "çocuk katilisiniz" sözlerini hatırlatan Demirtaş, "Demirtaş 'siz çocuk katilisiniz' dediğinde hakaret etmiş oluyor. Ancak o kentleri yakıp yıktıkları için ödüllendirilenler, kahraman ilan edilenler 15 Temmuz'u yaptı. Sırf darbe ortamı yaratmak için nasıl yakıp yıktıklarını ortaya çıkaracağız. Bunlar Ankara'yı, Kızılay'ı, parlamentoyu bombaladı mı? Evet. Canlı yayınlarda 251 kişiyi öldürdü mü? Evet. Ben 'siz çocuk katilisiniz' dediğinde hakaret oluyor da bunlar 15 Temmuz'u yaptı, o zaman inandılar" diye konuştu.

"Cemile benim kızlarımdan değersiz mi, Karadenizli Eren'den değersiz mi, bunların hepsi çocuk"

Tüm yaşananların sorumlusunun AK Parti iktidarı olduğunu ifade eden Demirtaş, "Cemile benim kızlarımdan değersiz mi? Karadenizli Eren'den değersiz mi? Bunların hepsi çocuk. Kürt çocukları olunca mı değersiz ve ayrı oluyorlar. Biz bu ülkenin eşit yurttaşı değil miyiz. Bize reva gördüğünüz ölüm mü? Devlet halktır halk. Çeteler, mafyalar değil, halktır devlet. Devlet ranta bulaşmış bir avucun devleti değildir. Memleketin bütün namuzsuzları dışarıda, namusluları içeride. Kürt halkına mezar reva görülüyor" dedi.

Demirtaş, Cemile Çağırga ve Taybet Ana'nın ailesini tanık olarak dinletmek istediğini ancak aynı acıyı bir kez daha yaşatmak istemediği için çağırmadığını söyledi.

Demirtaş savunmasını şu sözlerle devam ettirdi: "Bana yüz yıl ceza versenizde Cemile unutulmaz. Taybet Ana ile mezara girerim ama unutmam. Biz milletin vekili olarak konuşmayacağız da kim konuşacak. Bizden ne istiyorsunuz? Boyun eğmemizi. Boynumuz vurulur ama düşmez. Buradan halka çağrı yapıyorum. Halk korkmasın, eleştirisini yapsın. Ama hakaret etmesin, şiddet göstermesin."

Mahkeme başkanı, Demirtaş'ın önceki celse yaptığı ve SEGBİS ile kayıt altına alınan savunmasının kayda geçmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, Demirtaş'ın Bakırköy'de yargılandığı dava dosyası ile Mersin 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı tüm dosyaları istedi. CD'lerin bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Ekim 2021 tarihine erteledi.