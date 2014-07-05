Selahattin Demirtaş çifte acı yaşadı

HDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Malatya’da yaşayan teyzesi Hacer Keskin, dün vefat etti.



Keskin’in cenazesini alıp yola çıkan yakınları iftar saati nedeniyle Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Kömürhan Köprüsü yakınlarında mola verdi. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hacer Keskin’in gelini Kevser Keskin, yoldan geçen Ekrem Yıldız’ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Hacer Keskin’in cenazesi Diyarbakır’da, gelini Kevser Keskin’in cenazesi de Elazığ’da toprağa verildi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı çalışmalarına ara vererek, Elazığ’a gelen Demirtaş, teyzesi Hacer ve gelini Kevser Keskin’in Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki Hasan Tahsinpaşa Cami’indeki taziyesine katıldı.



Taziye çıkışı gazetecilere konuşan Demirtaş, Elazığlı olduğunu ve hayatını kaybeden iki yakınının taziyesine katılmak üzere memleketine geldiğini belirterek, "Tabii ki Elazığ benim memleketim. Paluluyum. Bugün taziye vesilesiyle buradayım. İki yakınımızı kaybettiğimiz için ani bir program değişikliğiyle Elazığ’a geldim. Bu Cumhurbaşkanlığı çalışmasından çok bir aile ziyareti. Ben bu vesileyle bütün Elazığlı hemşerilerime buradan selamlarımı sevgilerimi iletmek istiyorum. Taziyemize gelen herkese de teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı seçildiği taktirde nasıl bir Türkiye hedeflediğini soran bir gazeteciye Demirtaş, "Daha özgür bir Türkiye. Barış içerisinde, kardeşçe, eşitçe yurttaşların yaşadığı, daha güçlü demokrasisi olan bir Türkiye olacak. Kampanya boyunca bunları halkımıza elbette ki anlatacağız. Her gün her saat anlatmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.