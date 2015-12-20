Selahattin Demirtaş: Çarşamba günü Moskova’da Lavrov ile görüşeceğiz, orada temsilcilik açacağız

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Çarşamba günü Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşeceğini söyledi. Demirtaş, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğiz. Sorun yaşayan insanlara yardımcı olmak isteriz. Türk pasaportu olanlarla yardımcı olmak istiyoruz. Moskova’da temsilcilik de açacağız. Türkiye, dış ilişkilerde sağlıklı diyalog geliştiremiyor” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Özgür Gün TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demirtaş’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“AKP süreci bozdu”

“Süreç ilerlediğinde uygulanması gereken bir demokrasi programı çıktı. O aşamaya gelindiğinde, AKP süreci bozdu. ‘Süreç bize yaramıyor. Yapabildiğimiz kadar oyaladık. Demokrasi konuşacak halimiz yok’ dediler, masayı devirdiler. AKP müzakere şansını elinin tersiyle iterek savaş konsepti başlattı. Savaş kararı veren özyönetim ilan edenler değil, AKP’dir.”

“Şu barikatlar olmasaydı savaş olmazdı’ diyenler yanılıyor. İradeyi kırma kararı alınmıştı. Zilan gibi. Dersim gibi. Başbakan ‘Ev ev temizleyeceğiz, çıkmayacağız‘ diyor. Bunu Diyarbakır merkezi Sur için söylüyor. Çözüm cümlesi? Yok.”

“Önünde sonunda masaya dönülecek”

“Çözüm sürecinde önünde sonunda masaya dönülecek. Masaya ne kadar erken dönülürse acılar o kadar az olur. Birlikte yaşam, birlikte mücadeleyle kurulur. Birlikte mücadele edilmediği oranda halklar birbirinden kopar. Bir genci katlederseniz, ertesi gün 50 genç çıkar. Biz hükümete bunu anlatmak istiyoruz. Anlar mı bilemiyoruz. Ama savaş kararı vermiş devlet. Bu devletin tercihidir, gençlerin tercihi değildir.”

“Moskova’da temsilcilik açacağız”

“Yakın zamanda Moskova’da temasımız olacak. Türkiye, AKP hükümeti uluslararası ilişkilerde kriz üreten bir ülkeye dönüştü. Rusya ile yaşanan kriz neredeyse savaş ortamına geldi. Türkiye dış politikada çözüm olmaktan çıktı.”

“Temaslarımızda Türkiye, Rusya arasındaki gerilimi konuşmak, hem de bundan çok sayıda insan etkilendi. Ticaret yapan, ihracat yapan, okuyan Türkiye pasaportu olan yüz binlerce insanımız mağdur oluyor. Türkiye bunlarla ilgili bir girişimde bulunmuyor. Cumhurbaşkanı kapıları kapattı. Biz etkiliyiz, gücümüzü kullanmak istiyoruz.”

“Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğiz. Sorun yaşayan insanlara yardımcı olmak isteriz. Türk pasaportu olanlarla yardımcı olmak istiyoruz. Moskova’da temsilcilik de açacağız. Türkiye, dış ilişkilerde sağlıklı diyalog geliştiremiyor. Diyalog kapıları kapalı konuşarak çözüm çözme yeteneğini kaybetti.”