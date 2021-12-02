“Selahattin Demirtaş Bir Siyasi Rehinelik Öyküsü” kitabı çıktı

Gazeteci Hayri Demir, "Selahattin Demirtaş Bir Siyasi Rehinelik Öyküsü" kitabıyla Selahattin Demirtaş'ın tutuklanması ve daha sonra yaşananları ayrıntılı bir şekilde inceledi.

Kitap, binlerce sayfalık dava dosyalarını, tutanakları, savunmaları bir süzgeçten geçirerek, bir siyasi rehineliğin nasıl ve ne şekilde hayata geçirildiğine yanıt vermek amacıyla hazırlandı. Demirtaş kitabın önsözünde,"Elinizdeki kitap da bu amaçla yazılmış tarihi bir eser niteliğindedir. "Zihin hasadı"na engel olmak için direnen milyonlara ve bu kitabın yazarı Hayri Demir'e, emeği geçen herkese yürek dolusu teşekkürlerimle..." ifadelerini kullandı.

Kitabın tanıtımı şöyle:

"Milyonlar bu dava sürecinde, neler yaşandığını, ne olup bittiğini bilmiyor"

"Dost ya da düşman, herkes Selahattin Demirtaş'ın yargılandığından haberdar. Dahası herkesin bu konuya dair bir kanaati de mevcut. Ancak yakınları ve avukatları dışında neredeyse hiç kimse dava sürecinin ayrıntılarına vakıf değil. Milyonlar bu dava sürecinde, neler yaşandığını, ne olup bittiğini bilmiyor. İktidar ise manipülasyon çabasını inatla sürdürüyor.



Demirtaş kendi tanımlamasıyla 'Bir siyasi rehine' olarak tutuklandı, yargılandı ve yargılama süreci bu yaklaşımla da sürdürüldü. Demirtaş'ın yargılama süreci, Türkiye'de siyaset-yargı ilişkisinin çok boyutlu röntgenini çekmeyi kolaylaştırıyor."

"Yargılamalar, toplumdan kaçırılarak cezaevlerinde oluşturulan özel duruşma salonlarında yürütüldü"

"Ne yazık ki ilk andan itibaren geliştirilen süreçle birlikte yargılama safhaları ve yargılamaların temelini oluşturan dava dosyaları bu süreçte yeterince irdelenmedi. Toplumun büyük bir kesimi bu yargılamaların siyaseten yürütüldüğü konusunda hemfikir olsa da dava sürecine dair başvurabileceği bir kaynak yoktu. Yargılamalar, toplumdan kaçırılarak cezaevlerinde oluşturulan özel duruşma salonlarında yürütüldü."

"Bu karanlık dönemi tüm yönleriyle kayda geçmek gerekiyor"

"Gelecekte Türkiye'nin gerçek siyasal tarihi yazılacaksa bu karanlık dönemi tüm yönleriyle kayda geçmek gerekiyor.



"Bu kitabın temel derdi tarihin konusu olacak bir süreci ve aktörler arası ilişkiyi güncelin insafına bırakıp aktarımdan men etmeye dönük gidişata karşı el frenini çekmektir."

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) önceki Eş Genel Başkanı, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ise kitabın Önsöz'ünde şunları kaleme aldı:

Eğer burada olsaydınız görünmez olup beni ölümün karşısında gülerken görürdünüz"

"Berlin merkezli anti faşist direnişin üyelerinden 33 yaşındaki üyesi Harro Schulze-Boysen, idam edilmeden önce anne ve babasına bir mektup bırakır: 'Eğer burada olsaydınız görünmez olup beni ölümün karşısında gülerken görürdünüz. Çoktan aştım onu. Ne yapalım, Avrupa'da zihnin hasadının kanla yapılması adetten olmuş.'



"Elinizdeki kitap da bu amaçla yazılmış tarihi bir eser niteliğindedir. "Zihin hasadı"na engel olmak için direnen milyonlara ve bu kitabın yazarı Hayri Demir'e, emeği geçen herkese yürek dolusu teşekkürlerimle..."

Hayri Demir hakkında

1989’da Bitlis’te doğdu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Muhasebe ve Finansman bölümünde okurken, Dicle Haber Ajansı’nda gazeteciliği başladı.

Dihaber ve Mezopotamya Haber Ajansı’nda parlamento muhabirliği yaptı. Gazete Duvar, Artı Gerçek, Taz Gazete gibi çeşitli haber sitelerinde haberleri, söyleşileri ve yazıları yayınlandı.

Musa Anter ve Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri (2013) ve Eşitlik Forumu “Hak Temelli Habercilik” (2019) ödülü sahibi.

Türkiye’de 2016’da yasallaşan dokunulmazlık sürecini ve perde arkasını inceleyen “Değişen Bir Şey Yok – Meclisten Mahpushaneye Kürt Milletvekilleri” isimli kitabı Eylül 2019’da Dipnot Yayınları aracılığıyla yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyor, Kürt sorunu ve politika alanlarında aktif gazeteciliğe devam ediyor.