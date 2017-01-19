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Selahattin Demirtaş: Ahparig, özlüyoruz ama başımız dik; mahcubuz ama diz de çökmedik

"Cezaevinde olmam nedeniyle bu seneki anmalara katılamayacağım için üzgünüm"

19 Ocak 2017 13:36

Selahattin Demirtaş*

Hrant Dink’in aramızdan ayrılışının 10. yılındayız. Geçen 10 yılda ülkemizi yaşanabilir, özgür bir ülke haline maalesef getiremedik. Bu nedenle Hrant’a karşı mahcubuz. Ama diz de çökmedik.

Hrant’ın katilleri ve onların arkasındaki isimler halen korunmaya devam etse de, biz katili biliyoruz. Suruç’un, Ankara’nın katillerini, Roboski’nin katillerini bildiğimiz gibi... “Bir çocuktan katil yaratan zihniyet” diyor ya sevgili Rakel, o zihniyete karşı mücadelemiz devam ediyor ve ilelebet devam edecek. Bunu bilmenizi isterim. Cezaevinde olmam nedeniyle bu seneki anmalara katılamayacağım için üzgünüm. Ama burada olsam da, Hrant için adalet mücadelesine devam ediyorum. Bu cinayet, halkların birlikte yaşamına yönelik bir cinayettir. Hrant şahsında hepimiz hedeflendik. Bizler de Hrant şahsında herkesin adaletini aramaya ve bunu sağlamak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ahparig! Özlüyoruz ama başımız dik, görmek istediğin gibiyiz.

Rahmetle ve saygıyla anıyorum.

Edirne Cezaevi

* Bu yazı Agos gazetesinde yayınlanmıştır

10 yıl önce bugün katledilen Hrant Dink'in cenaze töreninde on binler böyle haykırmıştı:

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