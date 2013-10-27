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Politika

Selahattin Demirtaş ABD'ye gidiyor

29 ve 30 Ekim'de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland dahil olmak üzere ABD hükümet temsilcileri ile yapılacak görüşmelere BDP Washington temsilcisi Mehmet Yüksel eşlik edecek

27 Ekim 2013 15:50

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Başkan yardımcısı Nazmi Gür, diplomatik görüşmeler yapmak üzere bugün ABD'ye gidiyor.

Demirtaş ve Gür 28 Ekim'de Washington ulusal basın kulübünde organize edilen ve çok sayıda ABD 'li siyasetçi, gazeteci ve akademisyenin katılacağı konferansta konuşmacı olarak yer alacak.

29 ve 30 Ekim'de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland dahil olmak üzere ABD hükümet temsilcileri ile yapılacak görüşmelere BDP Washington temsilcisi Mehmet Yüksel eşlik edecek.

BDP Heyeti, Türkiye 'nin ABD Büyükelçisi Namık Tan'ı da ziyaret edecek.

Washington görüşmelerinin tamamlanmasından sonra BDP Heyeti Kürt toplum derneklerinin ev sahipliğinde San Francisco ve Los Angeles kentlerinde halk toplantılarına katılacak.

Heyet 4 Kasımda Türkiye'ye dönecek.

 

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