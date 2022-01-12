François Mitterand Enstitüsü, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a Siyasi Cesaret Ödülü verdi.

Paris’te düzenlenen törende Demirtaş’a ulaştırılmak üzere verilen ödülü, HDP Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü ve Diyarbakır milletvekili Hişyar Özsoy aldı. Demirtaş, ödül törenine gönderdiği mektupta, “Her ne kadar bana veriliyorsa da bu ödülü, cezaevlerindeki tüm HDP'liler adına kabul ediyorum" dedi. Demirtaş, "Bizlerin direnişi, sizlerin desteğiyle, Avrupa değerlerini de aşındıran bu büyük hukuksuzluğun bir gün son bulacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Fransa'nın eski dışişleri bakanlarından olan vakıf başkanı Hubert Védrine ise yaptığı konuşmada, ödülün Demirtaş ve HDP’nin devam eden mücadelesine siyasi ve sembolik bir destek olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

"Bizlerin direnişi, sizlerin desteğiyle, Avrupa değerlerini de aşındıran bu büyük hukuksuzluğun bir gün son bulacağına inanıyorum"

Demirtaş’ın mektubu şöyle:

"Saygıdeğer Katılımcılar, değerli Konuklar; benim için son derece önemli bir isim olan, ilk gençlik yıllarımda, günümüzdeki iletişim olanaklarından yoksun olduğumuz dönemde, kendilerini ilgiyle takip ettiğim tarihi bir figür olan Mitterand’ın adını taşıyan bir ödüle layık görüldüğüm için oldukça kıvançlıyım.

Benim için ve milyonlarca Kürt için aslında iki Mitterand var, François Mitterrand ve Danielle Mitterrand. Belleklerimizde iz bırakan, Avrupa değerlerine de büyük katkısı olan her iki değerli şahsiyeti de saygıyla anıyorum.

Bilindiği gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Daire ve Büyük Daire kararlarına rağmen halen Edirne Cezaevinde tutulduğum için orada sizlerle birlikte olamıyorum. Bizlerin direnişi, sizlerin desteğiyle, Avrupa değerlerini de aşındıran bu büyük hukuksuzluğun bir gün son bulacağına inanıyorum.

Her ne kadar bana veriliyorsa da bu ödülü, cezaevlerindeki tüm HDP'liler adına kabul ediyor, tekrar teşekkür ediyor ve güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."