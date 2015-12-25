Selahattin Demirtaş 39 gün sonra yemin etti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan'ın yönettiği oturumda TBMM kürsüsüne çıkarak milletvekili yeminini etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 20. birleşimi yoklama alınmadan açıldı. Birleşimi Meclis Başkanvekili Pervin Buldan yönetirken, yemin etmeyen HDP Eş Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş bu oturumda yemin etti.

Demirtaş, Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile AKP Grup Başkanvekili Coşkun Çakır'la tokalaştı. Birleşim açıldığında Pervin Buldan, Demirtaş'ı yemin etmesi için anons etti. Selahattin Demirtaş, kürsüye çıkarak yemin etti.

TBMM 26. dönem milletvekilleri 17 Kasım 2015 tarihinde yemin etmişti.