Selâ okunmasını Toplum Bilimleri Kurulu durdurmuş

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) süresince camilerde her ezan öncesi okunan selâların, Toplum Bilimleri Kurulu’nun müdahalesiyle sonlandığı ortaya çıktı.

HaberTürk’ten Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında, “Birkaç gündür Toplum Bilimleri Kurulu üyelerine ulaşıp neler yaptıkları hakkında konuşuyorum” dedi ve şunları yazdı:

"Öncelikle yaptıklarından fazla bilgi sahibi olamamış olmamızın nedeni, daha göreve başladıkları gün aralarında aldıkları, 'Her şey hazır olmadan, bir mesafe kat etmeden çıkıp açıklama yapmayalım' kararıymış. Bu karar doğrultusunda sessiz kalmayı yeğlerken, bugüne kadar neleri ele aldıkları, nasıl bir yol haritası çıkarmaları gerektiği konusunda da dün bir kez daha bir araya gelmişler."

Selâların bir anda kesildiğini anımsatan Sarıkaya, kurulun kararını şöyle anlattı:

"Meğer Toplum Bilimleri Kurulu’nda alınan bir karar sonucu Diyanet İşleri Başkanlığı ile konuşularak sonlandırılmasına karar verilmiş. Gerekçe olarak da selânın cuma namazları öncesi haricinde ağırlıklı olarak bir ölümü haber vermek için okunduğu, dolayısıyla toplumsal psikolojiye olumsuz etki yarattığına dikkat çekmişler. Tavsiyeleri hükûmete iletilmiş ve okunmaması kararı alınmış."