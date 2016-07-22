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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sela okunmasına tepki gösteren 8 kişi tutuklandı

Camiye girerek müezzin ile imama tepki gösterdiği tespit edilen 23 kişiden 19'u gözaltına alınmıştı

22 Temmuz 2016 15:37

Darbe girişiminin yaşandığı gece İzmir'in Torbalı ilçesinde sela okuyan müezzin ve cami imamına sözlü tepki gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı, 4 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın meydanlara çıkmasını istemesenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in sela okunması talimatıyla Torbalı'nın Pancar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nden okunan sela sırasında bir grup camiye girerek müezzin ile imama tepki gösterdi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla polis, olaya karışanları tespit ederek 23 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı, bu kişilerden 19'unu gözaltına aldı.

Olayla ilgili gözaltına alınarak Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan Sercan Çıran, Pakize Çıran, Doğan Arsu, Mert Genç, Salim Akıncılar, Serdar Kar, Yılmaz Bala ve Egemen İmre çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla 11 kişi ise serbest bırakıldı. Mahkeme, olaya karıştıkları belirlenen 3 kişi hakkında "tutuklamaya", 1 kişi hakkında ise "ifadesinin alınmasına" yönelik yakalama kararı çıkarttı.

 

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