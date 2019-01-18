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Sel sularına otomobiyle kapılan kadın, kepçeyle kurtarıldı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde sel sularında otomobiyle mahsur kalan Elif Özer (46), Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kepçeyle kurtarıldı

18 Ocak 2019 19:16

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çatalhüyük Mahallesi\'nde sel sularında otomobiyle mahsur kalan Elif Özer (46), Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait kepçeyle kurtarıldı.
Çukurova bölgesinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Adana\'nın Ceyhan ilçesine bağlı birçok noktada su taşkınları göletler oluşturdu. Kadirli yolu üzerinde, Ceyhan\'a bağlı Çatalhüyük Mahallesi\'nde otomobiliyle sel sularına kapılan Elif Özer, sürüklenirken yardım çığlıkları attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin durumu bildirmesi üzerine DSİ\'ye ait paletli kepçe olay yerine sevk edildi. Kepçenin paletiyle sel sularından kurtarılan Özer, sudan çıkarıldı. Daha sonra kepçe operatörü, sudaki otomobili de kurtardı.

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