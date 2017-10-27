Sel sularına kapılarak hayatını kaybeden asker, ağaca sarılmış hâlde bulundu

Tekirdağ Saray'da dün sağanak yağmur nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak için kalanları kurtarmaya giderken askeri aracın devrilmesi sonucu sulara kapılan 23 yaşındaki onbaşı Sefa Parhan'ın cansız bedeni, bir ağaca sarılı vaziyette bulundu.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde çarşamba günü, aşırı yağmur nedeniyle mahsur kalanları kurtarmaya giden asker ve polisleri taşıyan askeri personel taşıyıcı araç, Galata Köprüsü’nde devrildi.

500 metre ileride

Aracı kullanan Topçu Onbaşı Sefa Parhan sel sularına kapılıp gözden kaybolurken, diğer 3 asker, 2 polis ve 1 sivil, kendi çabaları ve çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı. Kayıp askeri bulmak için ekipler çalışma başlattı. Dün sabah askeri aracın sel sularına kapıldığı yere yaklaşık 500 metre uzaklıkta Parhan’ın cesedine ulaşıldı. Parhan’ın cansız bedeni bulunduğunda, bir ağaca sarılı vaziyetteydi. Kurtarma botuna alınan şehit askerin üzeri, askeri yağmurlukla örtüldü. Deniz Arama Kurtarma ekibinin baş kaptanı Umar Zamanoğlu, “Şehidimiz donmuş bir vaziyetteydi, ağaca sarılmış, tutunmuş kendisi, beklemiş. Tabii bunu uzmanlar nitelikli araştırmayı yaptıktan sonra ortaya çıkacaktır. Ancak bizim gördüğümüz kadarıyla tutunmuş diye görüyoruz” dedi.

Yüzme bilmiyordu

Araçta bulunan ve ilçede emlakçılık yapan 26 yaşındaki Murat Aksoy, yaşadıkları hayatta kalma mücadelesini anlattı: “Mahsur kalanları kurtarmak için 4 asker, 2 polis ve ben araca bindik. Araçla karşıya geçerken sol taraftan beton gibi bir yere çarptığımızı hissettim. Çarpmadan sonra araç sel sularında sürüklenmeye başladı. Biz dere sularına kapıldık ve su aldığını fark ettik. Aracın üst kapağı açıktı 400 metre sürüklendikten sonra oradan dışarı çıktık, akıntıya kapıldık. Bazıları çok su yuttu, bir yerlere tutunmaya çalıştık. 1-2 defa dalıp çıktım ve sığ bir noktaya geldim. İki asker, iki ağaç vardı derenin ortasında ona tutundular. O sırada askerin sesini duydum, ‘Ben yüzme bilmiyorum’ diyordu. Sonra gitti, diğer asker arkadaşı da arkasından ‘Gitti’ diye bağırdı. Asker gözden kayboldu.”

17 gün sonra terhis olacaktı

Şehit topçu onbaşı Sefa Parhan’ın terhisine 17 gün kaldığı öğrenildi.