Sel suları çekildi, Of balçıkla kaplandı

Emre KOLTUK/OF (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'da, dün akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Of ilçesinde sel ve heyelan nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, Roşi Deresi\'nin taşması sonucu ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sel sularının çekildiği, balçıkla kaplanan ilçede hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağış, özellikle Of ve Sürmene ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İki ilçede aşırı yağış nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Of ilçesi Yazlık, Ağaçbaşı, İrfanlı ve Dumlusu mahallelerinde heyelan sonucu yollar ulaşıma kapandı. Yazlık ve İrfanlı mahallelerinde taşkın sonucu 5 kişi ise evlerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Kapalı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması ile mahsur kalanlar, evlerinden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 20 iş makinesi ve 20 vidanjörün sevk edildiği ilçede, evlerin bodrum ve giriş katlarına dolan suyun tahliyesi için başlattığı çalışmalar gece boyu sürdü.

SEL ÇEKİLDİ, BALÇIK KALDI

Sel sularının çekildiği, balçıkla kaplanan ilçede hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı. Of ilçesinde metrekareye 75 kilogram dolayında yağışın düşmesiyle yatağına sığmayan Roşi deresinin taşması sonucu dere yatağına yakın bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katları ile park halindeki otomobiller su altında kaldı. Vatandaşlar sabahın ilk ışıkları ile ev ve işyerleri ile otomobillerini temizlemeye başladı. Bir vatandaş su basan otomobilinin motorunu fon makinesi ile kurutmaya çalıştığı görüldü. Belediye ekipleri de su tahliyesi için çalışma yürütüyor. Of ve Sürmene ilçelerinde AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı. İlçede kaç ev ve iş yeri ile otomobilin selden etkilendiği ile alt yapı hasarları belirlenecek.

\'DERE ISLAH EDİLSİN DİYE DİLEKÇE VERMİŞTİK AMA\'

Evi ve deposu su altında kalan Aziz Ulusoy, dün akşam saatlerinde yoğun bir yağışın yaşandığını belirterek Roşi deresinin taştığını söyledi. Ulusoy, \"Derenin taşmasından dolayı bir sel afeti yaşadık. Binaları su bastı. Bizim depomuzun da duvarı çöktü. Derenin ıslah edilmesi için yetkililere dilekçe vermiştik, fakat bir çözüm olmamıştı. Yağmur uzun sürseydi daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalacaktık\" dedi.

\'MAĞDUR OLDUK\'

Bir anda derenin taştığını anlatan Halis Bıyık da \"Aşağıya indiğimizde derenin taştığını, her tarafın göl olduğunu gördük. Evler, arabalar hep su içerisinde kalmıştı. Arabaları iterek suyun içerisinden kurtarmaya çalıştık\" diye konuştu.

Ev ve arabasının su altında kaldığını söyleyen Mustafa Ayaz ise \"Yoğun bastıran yağmur sonucu derelerin taşmasıyla burada bir mağduriyet yaşadık. Bu civarda bulunan bütün araçlar su altında kaldı. Belediyenin itfaiyenin yardımlarıyla birlikte felaketi atlattık\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI